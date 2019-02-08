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專訪／BTS、EXO身邊都有他！　22歲DANCER「幕後揭秘」偶像成功心法

記者蕭采薇／專訪

一場完美的演出，不僅是藝人的努力，更是幕前幕後所有工作人員一起努力的結果。尤其講究唱跳合一、震撼舞台效果的KPOP偶像團體，除了歌手外，舞者的配合也相當重要。年僅22歲的丁敬穆，外表和時下愛打扮的韓國小鮮肉無異，帥氣的長相還有幾分偶像的味道，然而他卻已擔任專業舞者6年，防彈少年團、EXO、善美等當紅歌手，都曾與丁敬穆合作。 

▲▼南韓舞蹈老師丁敬穆專訪。（圖／記者張一中攝）

▲丁敬穆從國中時開始跳舞，自此一頭栽入舞蹈的世界。（圖／記者張一中攝）

丁敬穆國中時跟朋友一起參加舞蹈社團，沒想到就這樣一頭栽進去，他笑說：「從那之後，我腦中都只想著跳舞的事情。」16歲就成為專業舞者，22歲的丁敬穆已經有6年經歷，在一般大學生可能還面臨畢業後的徬徨時，他已經是舞蹈界小有名氣的前輩級人物，就連來台北教課，都有粉絲特地飛來台灣只為看他一眼。

▲▼南韓舞蹈老師丁敬穆專訪。（圖／記者張一中攝）

▲丁敬穆來台教課，甚至有粉絲特地從香港「追星」。（圖／記者張一中攝）

攤開丁敬穆的合作名單，一個個都是大咖。防彈少年團（BTS）《FIRE》的MV裡有他的身影，丁敬穆也曾參與防彈少年團巡迴演唱會《THE WINGS TOUR》，隨他們一起走遍世界。他也曾與EXO合作，更是成員XIUMIN在SOLO表演時一起共舞的「老師」。

▲▼南韓舞蹈老師丁敬穆專訪。（圖／記者張一中攝）

▲22歲的丁敬穆，已經擔任專業舞者6年。（圖／記者張一中攝）

在與大明星們合作的過程中，丁敬穆也發現，成功絕對不是偶然，「其實藝人私底下更嚴肅、認真，總是主動說『再一次、再一次』，儘管已經很完美，他們還是想做到最好。同時他們甚至會向我們道歉，當心我們太累。」尤其遇到像是MAMA（Mnet亞洲音樂大賞）這樣的大型頒獎典禮，甚至會在兩個月前就開始準備，只為了台上那短短幾分鐘的演出。

▲▼南韓舞蹈老師丁敬穆專訪。（圖／記者張一中攝）

▲丁敬穆曾與防彈少年團、EXO和善美等當紅歌手合作。（圖／記者張一中攝）

有著帥氣，帶點偶像般花美男氣質的長相，問他是否曾有過明星夢，丁敬穆立刻搖頭：「從來沒想當過練習生，我自始自終都只有喜歡跳舞。」他也不覺得是「浪費顏值」，丁敬穆說：「一般我的說的Artist，其實不只是偶像歌手，舞者也是。」

▲▼丁敬穆與善美。（圖／翻攝自Dr.K韓國專業演藝培訓中心臉書、YouTube）

▲丁敬穆（左）為善美伴舞。（圖／翻攝自MBC）

雖然未從有過偶像夢，但入行多年，看過星海沈沈浮浮，丁敬穆也對台灣有意想成為練習生、或更進一步在南韓出道當歌手夢想的台灣小孩們說：「不要把IDOL的職業想得太過簡單，不是會唱一點點歌、會跳一點點舞就夠了，是要帶著必死的覺悟正視這份職業。」

丁敬穆也強調：「這份職業是非常辛苦的，就算已經在經紀公司練習，直到被選上出道前都要非常努力。如果有這份覺悟再去練習，『偶像』才會成為帥氣的職業。」

▲▼南韓舞蹈老師丁敬穆專訪。（圖／記者張一中攝）

▲22歲的丁敬穆，已經擔任專業舞者6年。（圖／記者張一中攝）

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丁敬穆, 防彈少年團, EXO

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