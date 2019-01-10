男星靠「飛機頭」變200公分　還原50年代時尚超蝦趴

記者林奕如／台北報導

王為在八點檔《天若有情》演流氓味警察，近期在《女兵日記》、電影《大釣哥》等影視作品中都可以看見他的身影。他近期參與音樂劇《隔壁親家》演出，挑戰自己完全不會的「歌舞劇」，「我不是音樂或舞蹈科班出身，所以花了2個多月在努力唱歌、學舞，我想我有達到該有的目標。」

▲演員王為（左）演出音樂劇《隔壁親家》，與冤家女兒私奔就像台版羅密歐。（圖／音樂時代劇場《隔壁親家》提供）

音樂劇背景在五、六零年代的台灣鄉村，王為說：「我演的角色有點像『台版羅密歐與朱麗葉』，跟冤家的女兒私奔，後來被現實狠狠打臉而分開，見證一場愛情悲劇。」他看見單純、純樸的美好，也體驗了當時流行的裝扮，他笑說：「我的髮型讓造型師很頭痛吧！讓我足足長高200公分了。」

▲演員王為和前輩彭恰恰、許效舜。（圖／齊石傳播提供）



這次跟演藝圈前輩彭恰恰、許效舜一同演出，他表示很開心能與經驗豐富的前輩合作：「和他們一起演出每天就像在看《鐵獅玉玲瓏》一樣開心。」還透露兩位前輩會在排練時和背後講述音樂劇與他們成長時代下的故事。原以為跳舞的折磨到音樂劇就結束，沒想到近期又接到跟踢踏舞有關的廣告，讓舞癡王為大呼：「人生好難啊！誰可以教教我怎麼跳？」