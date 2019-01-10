ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男星靠「飛機頭」變200公分　還原50年代時尚超蝦趴

記者林奕如／台北報導

王為在八點檔《天若有情》演流氓味警察，近期在《女兵日記》、電影《大釣哥》等影視作品中都可以看見他的身影。他近期參與音樂劇《隔壁親家》演出，挑戰自己完全不會的「歌舞劇」，「我不是音樂或舞蹈科班出身，所以花了2個多月在努力唱歌、學舞，我想我有達到該有的目標。」

▲演員王為（左）演出音樂劇《隔壁親家》，與冤家女兒私奔就像台版羅密歐。（圖／音樂時代劇場《隔壁親家》提供）

▲演員王為（左）演出音樂劇《隔壁親家》，與冤家女兒私奔就像台版羅密歐。（圖／音樂時代劇場《隔壁親家》提供）

音樂劇背景在五、六零年代的台灣鄉村，王為說：「我演的角色有點像『台版羅密歐與朱麗葉』，跟冤家的女兒私奔，後來被現實狠狠打臉而分開，見證一場愛情悲劇。」他看見單純、純樸的美好，也體驗了當時流行的裝扮，他笑說：「我的髮型讓造型師很頭痛吧！讓我足足長高200公分了。」

▲演員王為（左）演出音樂劇《隔壁親家》，與冤家女兒私奔就像台版羅密歐。（圖／齊石傳播提供）

▲演員王為和前輩彭恰恰、許效舜。（圖／齊石傳播提供）

這次跟演藝圈前輩彭恰恰、許效舜一同演出，他表示很開心能與經驗豐富的前輩合作：「和他們一起演出每天就像在看《鐵獅玉玲瓏》一樣開心。」還透露兩位前輩會在排練時和背後講述音樂劇與他們成長時代下的故事。原以為跳舞的折磨到音樂劇就結束，沒想到近期又接到跟踢踏舞有關的廣告，讓舞癡王為大呼：「人生好難啊！誰可以教教我怎麼跳？」

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

推薦閱讀

雷／林依晨《花不棄》最萌乞丐　狂撩蓮衣客張彬彬

江俊翰拔下戒指離婚！《大時代》陳妍安哭到昏倒：走心了

吳克群認愛女友陳語安首露面　用台語「超閃回應了」

慎入！文汶半邊臉插滿20針灸　「下眼瞼狂跳一個月」面癱

專訪／大飛秘愛楊晨熙6年：我很依賴她！《討M鬼》藏愛情故事

趙麗穎《知否》甜嫁馮紹峰！7個月拍完「真的結婚了」

張彬彬霸氣床咚林依晨：陪我！「蓮花CP」甜炸少女心

BO妞一聽「老蕭叔叔」皺眉頭　偷觀察「他幹嘛一直模仿我」

她努力挽回渣男　迪麗熱巴霸氣外放：不要再糾纏了！

晨翔退SpeXial才敢脫口罩搭捷運！甩框架0遮掩：不是偶像了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

野生子瑜現身台南咖啡店　他上前「近距離自拍」：太正了此生無憾！

《麻辣》范筱梵老公「3P帝王洗」71秒影片曝光！　2女極樂共浴左右緊貼

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

曾之喬親口認他是「現任男友」！　粉絲心碎祝福：你們很配

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

老公「1天爽玩2次3P」泰國浴極樂SOP曝光！　范筱梵抓包…他給1260萬安撫繼續玩

陳妍希又接古裝劇！確定演「紫霞仙子」　甜美宣傳照曝光了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王為, 女兵日記, 隔壁親家

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 昆凌好威！　被最愛Curry點名...周杰倫吃醋了
  2. 金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇
  3. 男星靠「飛機頭」變200公分　還原50年代時尚超蝦趴
  4. 孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥
  5. 《三生三世》小童星「14歲180公分」變長腿歐巴！　粉絲戀愛：像漫畫走出來
  6. 尾田榮一郎豪宅帶你逛！　地板踩了會變色…大廚庭院烤肉「一看是木村拓哉」
  7. 梁赫群惡整「2天王」喝醬油　劉德華「抖一下」大腿炸傷
  8. 白冰冰代言高雄MV出爐！親自作詞「路名編成RAP」　50萬拍攝費全包了
  9. 《成為王的男人》呂珍九露胸肌分飾兩角　張赫出場五分鐘就掛了
  10. 雷／朴寶劍、宋慧喬飯店陽台OO了　交換OO：我會守護妳

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366