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《大象席地而坐》影評：要活著被傷害多久？4小時長片卻不會感到厭煩

▲▼《大象席地而坐》劇照。（圖／繁盛映畫 / SNAPPP提供）

▲《大象席地而坐》。（圖／繁盛映畫／SNAPPP提供，以下皆同）

文／影癮作動－深呼吸的電影空間

首先要表示最高的遺憾，本片的導演胡波由於對於創作理念上的堅持，在電影正式於柏林電影節首映的幾個月前就已自殺身亡（2017／10／12），也因此本片在去年第55屆金馬獎上，雖然拿下了最佳改編劇本與最佳劇情長片兩項大獎，卻不見歡樂氣氛，反而充滿了悲傷與遺憾，而看完這部片，筆者完全可以理解為何這部片能拿下這兩個獎項。

劇情敘述在一個中國北方小鎮的陰鬱天空下，四位主角的人生，交織在這個虛無與憤怒的悲哀故事裡。四個人為了躲避麻煩，都前往傳说中滿洲里坐著不動的大象那裡，找尋情感的出口。他們的困頓與時間的流動、晦澀；他們的希望和生命的交錯，卻是寄託於一篇聽來的傳說：在遙遠的滿洲里，有一頭席地而坐的大象。

本部電影是改編自《大裂：胡遷中短篇小說集》（胡遷為導演的筆名），裡面所有的中短篇集故事，都提到了無可迴避的問題：我們還要活多久？又要活著被傷害多久？

▲▼《大象席地而坐》劇照。（圖／繁盛映畫 / SNAPPP提供）

四個主角韋布、黃玲、于城、王金，這群性格迥異的青年與老年，看似沒有交集，卻因一場意外與家庭背景的關係而有了交集，而一則不知道從哪聽來的傳說，讓他們彷彿在這亂世中抓住了浮木，成為了他們情感救贖的出口，並展開了一段探索自我的旅程，這樣的故事看起來並不特別吸引人，筆者在觀影前也有些擔憂自己能否撐到最後看完整部片，但沒想到這部電影非常平順地讓人一路看到結束，不得不說配樂下的時間點都非常好，佔了絕大部分功勞。

電影中用了很多篇幅的長鏡頭來帶四個主要角色的臉部及背影特寫，同樣的手法也讓筆者想到之前拿下金馬影帝涂們的作品《老獸》，但不同於老獸中鏡頭幾乎都是集中在涂們一人身上，大象則是平均分配這樣的長鏡頭到四個人身上，讓觀眾比較不會有疲憊感，雖然這僅僅是胡波個人第一部長片作品，但沉穩平實的鏡頭語言卻毫無生澀之感，完全讓人感覺不出這是部第一次導劇情長片導演的作品。

▲▼《大象席地而坐》劇照。（圖／繁盛映畫 / SNAPPP提供）

更難得的是，在現今中國商業電影一片歌舞昇平，營造出富足強盛的環境當下，這部片卻是反其道而行，拍出中國底層社會最晦暗陰鬱的那一面，而且不單只有中國社會，而是放眼四海皆準，全世界國家底層社會皆面臨到如此問題，也讓觀眾感覺格外真實，對於有些觀眾看完以後說，這是一部導演自溺之作，筆者只覺得這些人如果不是人生太順遂，就是可能在直銷業待太久，被洗腦成這世界是光明美好的，也許不是每個人都像劇中主角這麼灰暗與沒有希望，但一般人的人生中，一定都會面臨到生活中的不如意與困境，筆者其實覺得相當有共鳴。

▲▼《大象席地而坐》劇照。（圖／繁盛映畫 / SNAPPP提供）

四個戲中主要的角色分別由：彭昱暢、章宇、王玉雯、以及李從喜主演，他們在電視劇或是電影的戲劇經驗其實不到非常豐富，但胡波導演卻精準抓住了每個人的特色，讓他們的表現發揮到最極致，尤其彭昱暢與王玉雯年紀輕輕卻有這樣的表現，也讓人期待未來能夠在大銀幕上看到更多他們的作品。

章宇飾演的于城這個角色看起來雖渣，但這個角色到後半段卻讓人無法討厭他，因為其實他就是10年20年後的韋布，這也因此能解釋為什麼他會對韋布特別手下留情，因為他在韋布身上看到自己的影子；李從喜的作品雖然是最少的，但他其實有製片經歷，而且他參與的電影不乏有口碑、相當出色的電影，更令人驚訝的是，他是陸軍上校退伍，可以感覺得出他詮釋這個角色，是有加入自己的人生經歷去演繹的。

▲▼《大象席地而坐》劇照。（圖／繁盛映畫 / SNAPPP提供）

而彭昱暢跟王玉雯即使都已20出頭，但詮釋起憤世嫉俗的高中生卻完全沒有違和感，對於角色的心境轉折呈現上也完全能說服觀眾，而雖然負能量了大半場，但導演在最後還是給了一個象徵一絲光明的結局，也留給了觀眾相當大的後勁跟餘韻。

這是一部我不會推薦給一般普羅大眾觀賞的電影，因為並不是適合每一個人，但如果你是影癡或真正愛電影之人，這絕對是一部你一生中不應該錯過的電影之一，但建議不要在心情不好或是充滿負面情緒時看這部電影（不然可能會覺得人生更絕望），但這絕對是一部值得細細咀嚼在心底留下迴響的電影。 

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