郭敬明「花美男臉變了」！　久違露五官…網看傻：發生了什麼？

記者李湘文／綜合報導

《小時代》系列導演郭敬明身兼作家、出版社老闆、電影導演，名聲響亮又擁有花美男外型，因而擁有大批粉絲，還吸引4100多萬人追蹤微博。他近半年來較少更新社群網站，8日才難得PO出一張自拍照，卻被發現長相似乎變了，引起許多人驚問「臉怎麼了」、「整容了嗎」，意外成為熱議話題！

▲郭敬明有著花美男外型。（圖／翻攝自微博／郭敬明）

郭敬明8日在微博PO出自拍照，跟大家分享剛換的新髮型，透露自己把髮色染深了，還剪了一個看起來比較年輕的長度，卻得到「一把年紀了這麼裝嫩真的很不要臉」的評價。他委屈地跟媽媽視訊，誰料一接通又被吐槽「好醜」，最後只能PO照跟粉絲訴苦。

▲郭敬明時隔2個月露臉自拍，卻被質疑整型。（圖／翻攝自微博／郭敬明）

然而，網友看了照片，重點卻不是放在髮型，而是質疑郭敬明的臉好像不一樣了，跟2個月前的自拍照相比之下，「到底發生了什麼」、「感覺臉和以前不太一樣」、「整容了吧」，因為討論太熱烈，還使得「郭敬明臉」成為微博熱搜話題。

對此，郭敬明9日再度發文，哭笑不得地回應：「有生之年也是沒想過上熱搜的關鍵詞會是『臉』啊……」他看到網友評論，有人說打針、有人說整容，還有人說胖了瘦了沒精神了，又好氣又好笑，無奈解答：「你們有沒有想過是換了一個照相APP，新參數不太會弄呢……」這才揭曉長相變化的原因，其實只是APP的問題。

▲郭敬明幽默回應臉長得不一樣的原因，其實是不太會用新的照相APP。（圖／翻攝自微博／郭敬明）