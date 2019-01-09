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劉德華滿愧意說「不好意思」　迷弟盧廣仲曝後台暖舉：快哭了！

記者盧薇淩／台北報導

歌手盧廣仲9日出席支付平台活動，推廣現代手機支付的便利性；提到去年12月他到香港紅勘看偶像劉德華（華仔）巡演首場演唱會，他坐在搖滾區第一排，看著台上的天王，華仔多次和他四目相對，還比出盧廣仲招牌「rock手勢」，讓盧就像個小迷弟，在台下不停失控尖叫。

▲▼盧廣仲飛去香港看劉德華 。（圖／翻攝IG、記者周書羽攝）

▲盧廣仲飛到香港看劉德華。（圖／記者周書羽攝） 

盧廣仲從小就愛劉德華，這次是繼上回小巨蛋後第二次看他演唱會。他幸運買到巡演首場，還坐在搖滾區第一排，帶著華仔剛出道的第一張專輯坐在台下，不停興奮尖叫，而華仔也多次和他對眼，在台上以rock搖滾手勢互動。演唱會前，盧廣仲到後台找華仔拍照，原要拿專輯給他簽名，但怕耽誤演出而作罷，反倒是華仔不停對他說「不好意思、不好意思」，盧廣仲回想那刻說：「他覺得他時間不夠多，對我不好意思，但不好意思什麼啦，噢，快哭了。」也稱華仔是他永遠的偶像，希望他好好保養喉嚨，「他很辛苦，我永遠支持他。」

▲▼ 盧廣仲台灣pay早餐會 。（圖／記者周書羽攝）

▲盧廣仲和歌迷合照。（圖／記者周書羽攝）

盧廣仲將推出新單曲，但前陣子遇上作詞撞牆期，關在家3天足不出戶，每天叫外送食物，睡醒就是寫歌，他笑說：「創作時人的狀態，都失去生活功能。」2018年成績優異，《魚仔》夯到跨年場連張惠妹、黃小琥都翻唱，也順利拿到金鐘視帝，但他2019年主要聚焦在音樂上，問起先前龍劭華對於他拿金鐘一事頗有微詞，他坦然說不會走心，「我還是很尊敬他，我（演戲）一直都蠻有壓力的，不想被覺得我只是唱歌之餘玩票性質來演戲。」

提到行動支付，盧廣仲曾忘記帶錢包出門，欠早餐店老闆100多元，現在有了手機支付功能，包含管理費、電話費等等，都可以在家完成。今年農曆年他將休假10天，但公司已幫他通告排到年底，2019年又繼續忙碌。

▲▼ 盧廣仲台灣pay早餐會 。（圖／記者周書羽攝）

▲▼盧廣仲曾忘帶錢包出門，欠老闆一百多元。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 盧廣仲台灣pay早餐會 。（圖／記者周書羽攝）

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