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晨4點返家..老公薑茶煮好剛出門！愛紗新婚2年「1字寵溺外洩」

記者盧薇淩／專訪

前大嘴巴成員愛紗日前推出新單曲《梭哈So Hot》，她2年前嫁給演員周洺甫（豆腐），受訪時一講到老公，臉上一秒堆滿幸福微笑，整個人像被「粉紅泡泡」包圍。提到日前拍新歌MV到早上4點，回到家看到豆腐親手熬了兩壺薑茶等著她，直說非常感動，被問覺得老公很「寵」她嗎？愛紗臉上掛著微笑，用力秒回：「摁！」一個字就讓在場所有人被閃瞎。

▲愛紗夫妻到北海道旅遊。（圖／翻攝自愛紗臉書）

▲愛紗夫妻至今結婚2年。（圖／翻攝自愛紗臉書）

愛紗和老公是相差4歲的姐弟戀，2016年登記結婚，至今新婚生活2年，仍在甜蜜氛圍中。偶爾豆腐因拍戲出差不在家，最長曾分開1個多月，但都不覺得寂寞，愛紗笑說兩人不太會視訊，但會講電話分享瑣事，並不會想無時無刻黏在一起，她說：「我很相信對方，對方也很相信我，就算我工作忙沒有回覆，也不會覺得怎樣。」問起戀情保持新鮮的秘訣，愛紗想了一下，「做自己很重要，也要尊重對方，不要因為在一起久了就當成理所當然，或是太隨便。」

▲▼ 愛紗專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲愛紗推出新單曲。（圖／記者周書羽攝）

交往到結婚，是否會拿老公手機查勤？愛紗笑說：「不想看耶，他如果看我的，我也會不高興；妳懷疑了他，就是對自己很沒自信，我覺得是找自己麻煩。」她認為偷看另一半手機是「覺得自己不夠好」，雙方都失去信任，「我不會監視任何人的行為，懷疑人很累。」來台灣17年，愛紗學著獨立，在愛情裡黏人嗎？她笑說：「如果可以黏，我會很黏。」但她又說某些時候反而是豆腐愛黏著她。

▲▼ 愛紗專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲愛紗外表像小女人，但其實相當獨立 。（圖／記者周書羽攝）

愛紗來台17年，中文說得流利，但仍帶點天然的「卡哇伊」日本口音，搭上招牌微笑，連女生和她聊著，都不自覺融化。看似脾氣好的她，曾跟豆腐吵架嗎？問到這題，她又再度露出幸福笑容，甜蜜回應：「例如他想吃肉，我想要吃魚，他會讓我，我們不會講難聽話，冷靜後會正常討論。」說完「吵架點」後，一旁工作人員又被閃到無言，小倆口是如此互相包容，偶爾鬥嘴增添情趣。

日前愛紗因工作忙到清晨，豆腐貼心地在寒冬中親手煮薑茶，當她回到家，豆腐正準備出門拍戲，但桌上放著的茶暖到心底。相處的甜蜜常不自覺從話中流出，被問「覺得豆腐很寵妳嗎？」愛紗不假思索秒回：「摁！」一個字就有了答案。

不過看似小鳥依人，天蠍座的愛紗其實理性又務實，她自認不浪漫，又因從小來台生活學會獨立，「因為太早離開家裡的保護了，很多事要自己想好、規劃好。」今年36歲的她，問起生子計畫，她說：「看緣分，有的話很好啊，但現在比較不行，先等專輯忙完。」也感激雙方父母不會催著抱孫，只是女人生子年紀有限，未來也不排除凍卵，只不過現在有可愛的毛小孩HANA相伴，就如生的孩子般疼愛。

▲愛紗。（圖／衛視中文台）

▲愛紗受訪時不時流露女人甜蜜笑容 。（圖／衛視中文台）

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