不輸《三生三世》！2018超夯仙俠劇盤點…「鮮肉男神」組高顏值CP

記者許皓婷／綜合報導

回顧2018年熱播的古裝劇中，除了2017年播出的《三生三世十里桃花》相當轟動之外，連帶掀起熱潮，被封為「流量女王」的楊冪也再度回歸，更首度搭檔阮經天演出《扶搖》。另外還有4部仙俠劇，也是好評不斷。

1.《扶搖》

《扶搖》改編自小說《扶搖皇后》，描述在架空背景下，由阮經天飾演的天權國太子「長孫無極」，戀上楊冪飾演的玄元劍派婢女「扶搖」，地位懸殊的兩人歷經磨難，合力守護五洲各國的太平，扶搖也從一介婢女最終躍升皇后，兩人的愛情路更是坎坷虐心。

▲《扶搖》。（圖／翻攝自微博）



2.《香蜜沉沉燼如霜》

《香蜜沉沉燼如霜》是古裝神話劇，由大陸男星鄧倫主演，搭檔新生代女星楊紫，兩人在戲裡大談仙俠虐戀，劇情模式宛若《三生三世十里桃花》。該劇主要講述了錦覓（楊紫飾）與旭鳳（鄧倫飾）幾世輪迴的恩怨痴纏，守望幾千年的絕世之戀。

▲《香蜜沉沉燼如霜》。（圖／翻攝自微博）



3.《武動乾坤》

《武動乾坤》改編自天蠶土豆的同名網路小說，講述不受寵的邊緣子弟林動（楊洋 飾），靠著自己的勤奮努力和曠世機緣，練就了一身絕世武功，並分別受到了高冷女神綾清竹（王麗坤 飾）和歡喜冤家應歡歡（張天愛 飾）的暗中喜歡。最終聯合結義兄弟與正義武林人士，共同對抗宿敵林瑯天（吳尊 飾），最終守護家園的傳奇故事。

▲《武動乾坤》。（圖／翻攝自微博）



4.《烈火如歌》

《烈火如歌》由「仔仔」周渝民與迪麗熱巴合作，該劇改編自明曉溪小說。迪麗熱巴在劇中飾演烈火山莊繼承人，也是武林盟主之女，武功不高，不諳世事，但純淨善良，靈動活潑，和周渝民、張彬彬之間有三角戀情，當時播出3天，就衝破2億網路播放量。

▲《烈火如歌》。（圖／翻攝自微博）

5.《天乩之白蛇傳說》

《天乩之白蛇傳說》由任嘉倫、楊紫、茅子俊等人主演，由民間神話故事《白蛇傳》改編而成，講述了小白蛇「白夭夭」與藥師「宮宮上許宣」前世今生、跨越千年的愛情故事。

▲《天乩之白蛇傳說》。（圖／翻攝自微博）