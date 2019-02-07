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《還珠格格》超狂「5大經典畫面」　神同步打巴掌PK超暗黑台詞

記者許皓婷／綜合報導

古裝劇《還珠格格》1998年播出轟動一時，雖然迄今已過了20年，但仍是不少觀眾心中的回憶，更是不可取代的經典神劇。近期，被網友翻出許多有趣的「漏網鏡頭」，《ETtoday星光雲》特地為您整理出「5大搞笑畫面」。

▲還珠格格。（圖／翻攝自微博）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自微博）

1.爾康是心機Boy

《還珠格格》中「爾康」一角，由周杰扮演，個性聰明機智又武功高強，加上對林心如扮演的「紫薇」深情一片。沒想到卻被發現台詞原來心機很重，例如與人初次見面時，只用一句話介紹朋友，輪到自己時，不但強調是大學士長子、還是皇上御前侍衛等一長串；另外，面對紫薇的淚眼哀求，先通通答應，結果發現是自己不想做的後，震驚地鬆手，導致愛人往後倒，頭更撞到牆壁。

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲爾康是心機Boy。（圖／翻攝自微博）

2.紫薇、金鎖同步打巴掌

《還珠格格》劇中，其中一集，皇后娘娘率領容嬤嬤等人，登堂入室找紫薇麻煩，她當場跪下求饒，並賞自己巴掌，一旁的金鎖及其他奴婢也一同加入，一群人「神同步」地自賞巴掌，默契好得非常離奇。

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲紫薇、金鎖神同步打巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

3.爾康手受傷瞬間復原

在其中一集，爾康手不慎受傷，還包著石膏，但他卻因擔心紫薇被皇上納為妃子，氣得在涼亭內大吼大叫，手更瞬間神復原，直接把石膏丟了，氣憤地捶著牆壁，一旁的弟弟爾泰只好急忙抓住他，阻止他的行為。

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自YouTube）

▲爾康手受傷瞬間復原。（圖／翻攝自微博）

4.爾康、紫薇背後，永琪在搏鬥

一行人在趕路時，爾康為了解救紫薇，跳下馬車和刺客博鬥，還因此被劃傷，當時紫薇眼睛已看不見，焦急地直問：「爾康，你受傷了是不是？放下我，不要管我！」接著被男方一把攬在懷裡。只是，這短短約13秒的畫面，卻讓網友笑到翻，因為螢幕後方右下角的永琪，在男女主角質問刺客身分時，仍在跟歹徒搏鬥，一來一往十分出戲。

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自微博）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自微博）

▲爾康、紫薇背後，永琪在搏鬥。（圖／翻攝自微博）

5.草地野餐菜名超瞎

劇中乾隆皇帝帶著心腹大臣，以及小燕子、紫薇等人下江南，一行人在野餐時，幫食物取了各種詩情畫意的名字，例如「在天願做比翼鳥」、「紅嘴綠鸚哥」、「燕草如碧絲」、「秦桑低綠枝」、「漠漠水田飛白鷺」、「陰陰夏木囀黃鸝」，就連烤雞都被取名為「鳳凰台上鳳凰遊」，完全是「瓊瑤式的浪漫」。

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自微博）

▲《還珠格格》經典畫面。（圖／翻攝自微博）

▲草地野餐菜名。（圖／翻攝自微博）

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