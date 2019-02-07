盤點5女星短髮更亮眼！　「她」剪掉6年長髮…新造型美翻

記者許皓婷／綜合報導

娛樂圈的女明星造型總是千變萬化，不管是飄逸浪漫捲髮，或是氣質長直髮都各有風情，但能輕鬆Hold住短髮造型的女星，卻是少之又少。《ETtoday星光雲》就特別為您盤點出4位從長髮變短髮後，更有特色的女星。

1.郭采潔

剛出道時留著一頭長髮的郭采潔，歌藝精湛、鄰家女孩般的清新氣質，讓她馬上受到關注，但她卻認為自己長髮有「路人fu」，更曾不諱言表示：「之前長髮造型沒被歌迷認出來，或是歌迷過了10分鐘才跑來說『妳是郭采潔嗎？都認不出來！』讓我發現大事不妙。」她後來一口氣剪了耳上短髮，讓精緻五官更加明顯。

▲▼郭采潔。（圖／翻攝自微博）



2.謝欣穎

謝欣穎在電影、戲劇中都有亮眼表現，出道以來的形象總被定位在甜美可人，她在2016年剪掉留了近6年的長髮，以亮麗短髮現身，結果格外引起關注，在偶像劇《我和我的十七歲》演出學生妹時，更是讓人直呼毫無違和感！

▲▼謝欣穎。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）



3.郭雪芙

郭雪芙身為短髮女神代表，早期的她，其實是一頭飄逸的長髮造型，在加入團體「Dream Girls」爆紅後，曾經多次坦言想要留回長髮，然而在經紀人狠批她留長髮像路人又沒星味後，她才終於斷了留回長髮的念頭。

▲▼郭雪芙。（圖／翻攝自IG／郭雪芙）



4.楊丞琳

楊丞琳出道時，一直留著一頭浪漫的長捲髮，更曾被封為「可愛教主」，她後來一口氣剪短，改以短髮造型亮相，俐落的在耳上側分，更增添幾分女人味。

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）



5.劉詩詩

大陸女星劉詩詩因演出古裝劇《步步驚心》人氣爆棚，有著一張小巧瓜子臉的她，扮起古裝充滿靈氣，她本來一直留著長直髮的造型，近期則將頭髮剪短到肩上的位置，多了幾分俏麗，又不失甜美感。

▲▼劉詩詩。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

