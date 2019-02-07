ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

盤點5女星短髮更亮眼！　「她」剪掉6年長髮…新造型美翻

記者許皓婷／綜合報導

娛樂圈的女明星造型總是千變萬化，不管是飄逸浪漫捲髮，或是氣質長直髮都各有風情，但能輕鬆Hold住短髮造型的女星，卻是少之又少。《ETtoday星光雲》就特別為您盤點出4位從長髮變短髮後，更有特色的女星。

1.郭采潔

剛出道時留著一頭長髮的郭采潔，歌藝精湛、鄰家女孩般的清新氣質，讓她馬上受到關注，但她卻認為自己長髮有「路人fu」，更曾不諱言表示：「之前長髮造型沒被歌迷認出來，或是歌迷過了10分鐘才跑來說『妳是郭采潔嗎？都認不出來！』讓我發現大事不妙。」她後來一口氣剪了耳上短髮，讓精緻五官更加明顯。

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

▲▼郭采潔。（圖／翻攝自微博）

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

2.謝欣穎

謝欣穎在電影、戲劇中都有亮眼表現，出道以來的形象總被定位在甜美可人，她在2016年剪掉留了近6年的長髮，以亮麗短髮現身，結果格外引起關注，在偶像劇《我和我的十七歲》演出學生妹時，更是讓人直呼毫無違和感！

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

▲▼謝欣穎。（圖／翻攝自IG／謝欣穎）

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

3.郭雪芙

郭雪芙身為短髮女神代表，早期的她，其實是一頭飄逸的長髮造型，在加入團體「Dream Girls」爆紅後，曾經多次坦言想要留回長髮，然而在經紀人狠批她留長髮像路人又沒星味後，她才終於斷了留回長髮的念頭。

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

▲▼郭雪芙。（圖／翻攝自IG／郭雪芙）

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

4.楊丞琳

楊丞琳出道時，一直留著一頭浪漫的長捲髮，更曾被封為「可愛教主」，她後來一口氣剪短，改以短髮造型亮相，俐落的在耳上側分，更增添幾分女人味。

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

▲▼楊丞琳。（圖／翻攝自微博／楊丞琳）

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

5.劉詩詩

大陸女星劉詩詩因演出古裝劇《步步驚心》人氣爆棚，有著一張小巧瓜子臉的她，扮起古裝充滿靈氣，她本來一直留著長直髮的造型，近期則將頭髮剪短到肩上的位置，多了幾分俏麗，又不失甜美感。

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

▲▼劉詩詩。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）

▲盤點長髮變短髮女星。（圖／翻攝自IG）

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

回顧7、8年級生最愛！　七部「經典偶像劇」掀翻拍潮

2018宮鬥劇天下！　《延禧攻略》不過癮…還有這3部必追！

《還珠格格》超狂「5大經典畫面」　神同步打巴掌PK超暗黑台詞

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

砸46萬整「Baby眼、熱巴鼻」毀了！她更狂..8年3800萬整成范冰冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭雪芙, 郭采潔, 楊丞琳, 劉詩詩, 謝欣穎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 盤點5女星短髮更亮眼！　「她」剪掉6年長髮…新造型美翻
  2. 曾之喬19歲憂鬱纏身！曝6年「零代言」想退演藝圈…成名才懂：是我太急
  3. 專訪／蘇志燮是被耽誤的嘻哈歌手！　他大笑揭「堅持發片」原因藏初心
  4. 爺爺爸爸靠她養！　直播主被笑「300就能睡」：親情在錢面前都是狗屁
  5. 橋本環奈翻白眼45秒、桐谷美玲是神級太鼓達人！日本5明星擁「怪怪神技」
  6. 快訊／日本鬼才導演園子溫心肌梗塞！　緊急送醫搶救
  7. 厭世迷姐／趴竿膜拜教主Nafla！站「神席」看嘻哈公演
  8. 江宏傑走春曬大合照！　緊摟孕妻福原愛⋯網狂Cue「最左邊的女孩」
  9. 爆料林志玲大牌遲到！　她預測替身「慘烈下場」
  10. 產後減肥「這個月」是關鍵！　方志友運動前「喝咖啡」狂甩13kg

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366