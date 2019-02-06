回顧7、8年級生最愛！　七部「經典偶像劇」掀翻拍潮

記者許皓婷／綜合報導

細數台灣歷年經典偶像劇，風靡了無數少男、少女，更是陪伴不少人的青春回憶。大陸戲劇圈近年熱衷翻拍台劇，吹起一股翻拍熱潮，《ETToday星光雲》就為您盤點出被翻拍的7部偶像劇。

1.《流星花園》

《流星花園》是一部改編自日本漫畫《花樣男子》的校園愛情劇，2001年播出後捧紅F4、大S，締造收視奇蹟，堪稱是台灣偶像劇的始祖，隨即在各國掀起翻拍熱潮，每個版本都造成熱烈迴響。大陸翻拍的新版，由沈月、王鶴棣、官鴻、梁靖康、吳希澤領銜主演。

▲▼《流星花園》原版（上）、新版（下）。（圖／翻攝自微博）



2.《命中注定我愛你》

《命中注定我愛你》2008年播出，由陳喬恩和阮經天搭檔主演，當年播出大受歡迎。大陸的翻拍版本，劇名改為《你是我的命中注定》，男主角紀存希更名為「王析翊」、男二Dylan改為「狄倫」，女主角陳欣怡則為「陳嘉欣」，據悉已在2018年底開拍。

網路上更流傳演員名單，傳出女主角是大陸女演員譚松韻，她曾在宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中，飾演「淳貴人」方淳意一角，也曾演出過電影版《微微一笑很傾城》的「二喜」。而女配角則傳是「火箭少女101」的成員傅菁。

▲《命中注定我愛你》原版（左）、新版（右）。（圖／翻攝自微博）



3.《天國的嫁衣》

《天國的嫁衣》由王心凌、立威廉、明道等人主演，劇情講述農莊女孩陶艾青與男主角陸子皓、程海諾三人間，錯綜複雜的愛情故事，2004年播出時，還創下同時段收視冠軍。大陸近期宣布將翻拍新版，預計在10月開拍，共44集。

▲《天國的嫁衣》。（圖／翻攝自微博）



4.《泡沫之夏》

《泡沫之夏》改編自大陸作家明曉溪的同名小說，描述歷經艱難的女主角「尹夏沫」，周旋在令自己心動的「洛熙」和霸道深情的「歐辰」的虐心故事。原版由何潤東身兼製作人以及男主角，搭檔大S（徐熙媛）、黃曉明共同主演，2010年在台灣首播掀起轟動。原作於2016再度被翻拍電影版，電視版由作者親自改編，由《古劍奇譚》的秦俊傑、《美人心計》的張雪迎、《浪花一朵朵》的黃聖池共同演出。

▲《泡沫之夏》原版（左）、新版（右）。（圖／翻攝自微博）



5.《轉角遇到愛》

《轉角遇到愛》由羅志祥和大S（徐熙媛）主演，2007年播出時受到歡迎。相隔11年後，大陸傳出要翻拍，演員名單備受矚目，更引起網友猜測，一度認為沈月將會是新版的女主角，但近期又傳出男主角是《偶像練習生》的羅正，搭配的女主角則是曾參加《創造101》的陳意涵。

▲▼《轉角遇到愛》原版（上）、新版（下）。（圖／翻攝自微博）



6.《王子變青蛙》

《王子變青蛙》由明道、陳喬恩主演，描述飯店總經理「單均昊」意外墜海失憶，被女主角「葉天瑜」取名叫做「茼蒿」，從強勢霸道變成天真純樸的個性，後來恢復記憶又忘記漁村生活，加上趙小僑、王少偉加入展開四角糾葛。大陸將翻拍陸版！已在2018年11月進行拍攝，更傳出男主角是范世錡，女主角則是刑菲。

▲▼《王子變青蛙》原版（上）、新版（下）。（圖／翻攝自微博）

7.《放羊的星星》

《放羊的星星》2007年播出，找來有賽車選手背景的林志穎，搭檔南韓女星劉荷娜，描述珠寶王國的二少爺「仲天騏」和女騙子「夏之星」分分合合的故事，播出後在兩岸三地都引起熱烈迴響，宣布重新翻拍陸版，導演仍是來自台灣的沈怡，傳已在2018年10月開拍，總共有36集。

▲▼《放羊的星星》翻拍。（圖／翻攝自微博）