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從戲裡愛到戲外！　盤對7對「假戲真做」明星夫妻

記者許皓婷／綜合報導

演藝圈的明星夫妻，總是男帥女美，超高顏值的組合，也羨煞不少人。其實，多數是因為合作電視劇、電影，而相識相戀，最終更修成正果、結為夫妻。《ETtoday星光雲》為您盤點出娛樂圈內「假戲真做」的7對明星夫妻檔。

1.趙麗穎、馮紹峰

趙麗穎、馮紹峰2016年因合作電影《西遊記女兒國》相識，，並爆出緋聞，戀情傳了2年多，但兩人始終未認愛，在2018年女方生日當天，突然拋出震撼彈，宣布結婚，更在2019年元旦透露女方懷孕的喜訊，轟動娛樂圈。

▲假戲真做夫妻檔。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎、馮紹峰。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）

2.唐嫣、羅晉

唐嫣、羅晉合作過多部戲劇，從2012年的《亂世佳人》，又接連合作了《X女特工》，再到知名的《錦繡未央》，2016年兩人雙雙在微博認愛、證實交往，小倆口更在2018年步入禮堂，更遠赴維也納舉辦浪漫婚禮。

▲假戲真做夫妻檔。（圖／翻攝自微博）

▲唐嫣、羅晉。（圖／翻攝自微博／唐嫣）

3.陳曉、陳妍希

陳曉、陳妍希2013年因合作電視劇《神鵰俠侶》墜入愛河，兩人在2015年大方承認正在交往，2016年宣布結婚，婚後育有一個兒子「小星星」，小倆口近期還被捕捉到遠赴馬爾地夫補拍攝婚紗照，感情非常甜蜜。

▲陳妍希曬全家福照。（圖／翻攝自IG／陳妍希）

▲陳曉、陳妍希。（圖／翻攝自微博）

4.吳奇隆、劉詩詩

吳奇隆、劉詩詩2011年因合作古裝穿越劇《步步驚心》相識，隨即爆出緋聞，男方在2013年公開承認戀情，認愛後一度轟動演藝圈，相差16歲的兩人，也在2015年1月宣布結婚喜訊，吳奇隆更在2018年底發文：「懷著激動喜悅的心情期待家庭的新成員！」證實愛妻懷孕。

▲假戲真做夫妻檔。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆、劉詩詩。（圖／翻攝自微博）

5.鄧超、孫儷

鄧超和孫儷是演藝圈著名的「模範夫妻」，其實，兩人是因2005年合作電視劇《幸福像花兒一樣》相識，之後又二度合作了《甜蜜蜜》，小倆口在2010年結婚，目前育有一子一女，一家四口幸福又美滿。

▲假戲真做夫妻檔。（圖／翻攝自微博）

▲鄧超、孫儷。（圖／翻攝自微博）

6.趙又廷、高圓圓

趙又廷、高圓圓2011年因合作電影《搜索》萌生情愫，兩人在2012年大方承認戀情，因為異地戀加上年齡差距，當時感情一度不被看好，但小倆口仍一路走到最後，更在2014年完婚，羨煞不少人。

▲假戲真做夫妻檔。（圖／翻攝自微博）

▲高圓圓和趙又廷2014年結婚。（圖／記者黃克翔攝）

7.周渝民、喻虹淵

周渝民、喻虹淵2008年因合作《痞子英雄》結緣，女方在劇中飾演女配角「漢堡妹」，戲外卻和「痞子」周渝民「假戲真做」，兩人更低調秘戀了4年，在2015年宣布結婚，隔年生下寶貝女兒。

▲▼周渝民婚紗照藏3年曝光（圖／翻攝自Facebook／喻虹淵）

▲周渝民、喻虹淵。（圖／翻攝自Facebook／喻虹淵）

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趙麗穎, 馮紹峰, 唐嫣, 趙又廷, 楊冪, 吳奇隆, 劉詩詩, 周渝民

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