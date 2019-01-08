《悶鍋》九孔「用吻堵住他嘴」　納豆粉紅泡泡轉圈笑翻

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》3日到6日台北城市舞台連演5場，完美落幕，娛樂教父王偉忠監製，模仿天王郭子乾領銜《悶鍋》班底洪都拉斯、九孔、唐從聖、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡、蕭東意挑戰「限時妝髮快換」，在「柯家團圓飯」橋段中，藍綠大佬同台大亂鬥，詼諧的演出大受好評。

▲《悶鍋出任務》納豆（左起）、郭子乾和吳怡霈。（圖／量子娛樂）

納豆在劇中飾演「柯媽」，和九孔扮演的「柯爸」有愛情戲，柯媽用雞毛撢子清掃時不停叨念，柯爸伸出右手「吃豆腐」，時不時輕吻，柯媽被深情一吻停止碎念，現場狂冒粉紅泡泡。郭子乾穿紅色針織外套扮成陳佩琪，柯媽忍不住要媳婦對老公溫柔一點，此時柯爸雙手抓住柯媽肩膀，原地轉圈，彼此深情注視，畫面逗趣，現場笑聲不斷。

▲九孔在劇中吃納豆豆腐。（圖／量子娛樂）

吳怡霈扮成「學姐」拜訪柯家，柯媽和學姐說，現在藍綠大佬都來找柯P聊天，說完從從扮演的「蔡英蚊」和洪都拉斯扮演的「陳奇邁」出場，隨後九孔扮演的朱力倫、「蔣萬氨」、「盧秀嚥」緊接著登場，藍綠同台。

從從和九孔在台上搞笑打架，掐脖、互抓頭髮，一旁的柯媽當起和事佬，「藍綠一家親，大家做什麼事都是為台灣好，大家不要有私心！」不過馬上又搞笑說出OS：「怎麼可能沒私心，2020讓我兒子出來選，他選上，我就是皇太后！」

▲《悶鍋出任務》中藍綠同台。（圖／量子娛樂）

▲納豆（左起）、九孔和郭子乾。（圖／量子娛樂）

▲九孔（左起）、納豆和郭子乾。（圖／量子娛樂）