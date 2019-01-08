ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《悶鍋》九孔「用吻堵住他嘴」　納豆粉紅泡泡轉圈笑翻

記者林彥君／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》3日到6日台北城市舞台連演5場，完美落幕，娛樂教父王偉忠監製，模仿天王郭子乾領銜《悶鍋》班底洪都拉斯、九孔、唐從聖、納豆、吳怡霈、康茵茵、焦凡凡、蕭東意挑戰「限時妝髮快換」，在「柯家團圓飯」橋段中，藍綠大佬同台大亂鬥，詼諧的演出大受好評。

▲▼悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲《悶鍋出任務》納豆（左起）、郭子乾和吳怡霈。（圖／量子娛樂）

納豆在劇中飾演「柯媽」，和九孔扮演的「柯爸」有愛情戲，柯媽用雞毛撢子清掃時不停叨念，柯爸伸出右手「吃豆腐」，時不時輕吻，柯媽被深情一吻停止碎念，現場狂冒粉紅泡泡。郭子乾穿紅色針織外套扮成陳佩琪，柯媽忍不住要媳婦對老公溫柔一點，此時柯爸雙手抓住柯媽肩膀，原地轉圈，彼此深情注視，畫面逗趣，現場笑聲不斷。

▲▼悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲九孔在劇中吃納豆豆腐。（圖／量子娛樂）

吳怡霈扮成「學姐」拜訪柯家，柯媽和學姐說，現在藍綠大佬都來找柯P聊天，說完從從扮演的「蔡英蚊」和洪都拉斯扮演的「陳奇邁」出場，隨後九孔扮演的朱力倫、「蔣萬氨」、「盧秀嚥」緊接著登場，藍綠同台。

從從和九孔在台上搞笑打架，掐脖、互抓頭髮，一旁的柯媽當起和事佬，「藍綠一家親，大家做什麼事都是為台灣好，大家不要有私心！」不過馬上又搞笑說出OS：「怎麼可能沒私心，2020讓我兒子出來選，他選上，我就是皇太后！」

▲▼悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲《悶鍋出任務》中藍綠同台。（圖／量子娛樂）

▲▼悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲納豆（左起）、九孔和郭子乾。（圖／量子娛樂）

▲▼悶鍋出任務。（圖／量子娛樂）

▲九孔（左起）、納豆和郭子乾。（圖／量子娛樂）

推薦閱讀

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

子瑜回台灣過年了！　「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太「破產→上億身價」1年內超狂逆轉！　全靠這支「5分鐘奇蹟神片」

阿信衝康瑪莎硬唱《勇氣》　釣出梁靜茹本人回應！

2019開始慘8年！「3重災區星座」曝光　這3名人果真出事…網傻爆眼

柯南長大變新一…小蘭升格「工藤太太」　《柯南》高甜特別篇閃爆CP粉！

失聯N天…老婆「飛半個地球」陪吃晚餐！　宥勝傻眼：妳真的瘋了

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發亮

陳意涵炫9個月孕肚「還是平的」！　賈靜雯雙手一抱傻眼：肚子到底藏哪

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！　突曬白紗照：他不在我的人生選項

子瑜回台灣過年了！　「甜笑曬逆天長腿」現身小港機場

《RM》破例開記者會！　李光洙認愛女友⋯7成員陪在身旁

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 宥勝南極迎風面解放「尿一半GG刺痛」　他警告：真的會截肢
  2. 女星曬17年前舊照「8巨星絕版同框」　網勾起3大恩怨！
  3. 醞釀25年仙氣變陰氣！《奇異博士》女星1人分飾3角　結局嚇呆觀眾
  4. 白歆惠3個月前「全身照」翻出　生二胎「完全沒人察覺」！
  5. 蔡健雅巴黎被偷手機「硬拉門追出去」　對抗扒手最後竟道謝！
  6. 西野加奈拋震撼彈：無限期停止演藝活動　出道十年決定放空旅行去
  7. 周曉涵辣露小蠻腰掃街　竟比粉絲害羞不敢合照：我超廢！
  8. 「心臟麻痺」一天爆兩命！33歲南韓花美男歌手猝死家中　新婚妻痛哭
  9. 《悶鍋》九孔「用吻堵住他嘴」　納豆粉紅泡泡轉圈笑翻
  10. 刺青洩密！女星下海賣淫遭富商偷拍裸照　老司機一看：就是她！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366