徐玄背板前「主動邀合照」　主辦：沒辦過這麼用心的藝人

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團少女時代叱吒樂壇10多年，至今仍是粉絲喜愛的團體。老么徐玄出道以來有著乖乖牌的形象，令人想窺探身在螢幕後的她，是否維持同樣的體貼性格。2018年11月，她帶著個人見面會來到台灣，期間付出的真誠行動間接給了答案，不只媒體、歌迷大讚她的親民，爾後，我也輾轉得知，連主辦都私下稱讚：「沒辦過這麼用心的藝人。」

▲徐玄首次帶著個人見面會來台，令人留下美好印象。（圖／資料照／記者蕭采薇攝）



徐玄去年11月首度帶著個人見面會來到台灣，這也是她第一次以solo身份與台灣媒體見面，訪問安排在活動開始前，為了不耽誤時間，她早就站在門口stand by，期間不斷表達歉意，因爲訪問時長不多，但也因此讓人真正感受到，一位出道10年之久的藝人，真誠滿滿、沒有明星架子。

▲徐玄主動邀記者合照。（圖／資料照／ETtoday）



若問起徐玄的魅力為何？我會回答「發自內心的真誠」，訪問快速結束，當所有人以為「OK，開始拍新聞照。」她再度走出來，站在背板前提出疑問：「只有我一個人拍嗎？不是大家一起拍嗎？」主動要求合影，台下記者被cue合照、各個受寵若驚，更令人印象深刻的是，她拼命道歉：「不好意思，時間不夠只能合照。」後來再與同業討論到這段幕後，同業A笑說：「徐玄萌哭現場記者。」

▲▼徐玄見面會誠意十足。（圖／資料照／記者蕭采薇攝）

徐玄的真誠當然不只限於站在媒體面前，見面會上更是圈粉十足，加碼福利給好給滿。在猜歌環節中必須猜出少時的歌曲，只要是現場播岀的歌曲，她就像「點歌販賣機」般自動唱跳，當場加碼《Gee》、《Genie》、《Hoot》現場版演出，深知粉絲想要看到她的更多面貌，她大方表示自願受罰，「大家好像喜歡看我接受懲罰，那就通通來吧！」就連回答問題也相當阿莎力，大把拿出7、8張便利貼請主持人念，再一一找出粉絲表達感謝。

▲徐玄的用心連主辦都稱讚。（圖／資料照／記者蕭采薇攝）



見面會帶來滿滿感動，實在太好奇徐玄私下對粉絲的好，我找了幾段粉絲在場外等待徐玄的影片，不論是下班路、走出飯店的時候，只要歌迷有默契地唱起歌，她就會有求必應跳起舞邊靠近粉絲。一趟訪台，她牢牢擄獲粉絲、記者到主辦單位，連工作人員都稱讚：「沒辦過這麼用心的藝人。」