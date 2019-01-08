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沈玉琳電擊女明星「蟲砸蔡淑臻」　吳宗憲：罰死你！

記者林彥君／台北報導

沈玉琳和梁赫群（小梁）日前上中天《小明星大跟班》， 沈玉琳談到曾在節目錄影前，來不及找嘉賓，情急下翻百科全書看到「人類的害蟲」而有靈感，製作募集人挑戰吃蟲的預告，沒想到好多人報名吞蟑螂、吞蜥蜴。節目一播出，馬上被罰款80萬元，沈玉琳笑問：「可以分期付款嗎？買車都可以分期零利率了！」

▲▼ 沈玉琳。（圖／中天提供）

▲沈玉琳。（圖／中天提供）

沈玉琳說以前製作節目的預算比較高，「可以支援實現我們的創意！」此話一出，被梁赫群當場吐槽，「把蔡淑臻吊在樹上用麵包蟲砸她，把小潘潘關在狗籠用電擊棒電她，這樣罰你100多萬已經很便宜了！」恰巧那些節目都是吳宗憲（憲哥）聽了跳出來說：「罰死你！你所有被罰錢的都是跟我有關！」

歐漢聲也爆氣指控沈玉琳：「你還讓我和小豬喝乳牛擠出來的生乳，還噴到臉上！這樣還不罰錢嗎？」讓沈玉琳委屈喊冤：「我是製作人，我只是掛名，真正的執行製作是小梁，都是他想的！」將責任推卸得一乾二淨。

▲▼ 沈玉琳。（圖／中天提供）

▲沈玉琳罰款的節目和吳宗憲有關。（圖／中天提供）

梁赫群則透露，當年綜藝節目時興玩「恐怖箱」，他特別邀請金門王及李炳輝來上節目一起玩，此話一出讓歐漢聲忍不住笑罵：「他們就已經每天都在摸恐怖箱了，你還找他們來玩！」但就是這些無厘頭的整人點子，讓節目開出破8的超高收視率，梁赫群忍不住直呼：「中了！這就是觀眾愛看的！」

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