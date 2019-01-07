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1月最夯韓劇主角宋慧喬、朴寶劍！呂珍九新戲還沒播就上榜

記者吳孟庭／綜合報導

到了2019年還是要追劇！韓劇最新話題榜單出爐，《男朋友》男女主角朴寶劍與宋慧喬登上一、二名，擠掉《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬，然而最夯韓劇依舊是《SKY CASTLE》，已累積4周蟬聯冠軍，可說是韓國人近期討論度最高。

▲韓劇《SKY CASTLE》劇照。（圖／翻攝自JTBC）

▲《SKY CASTLE》是近期討論度最高韓劇。（圖／翻攝自JTBC）

韓國市調機構gooddata公布2018年12月31日到2019年1月6日韓劇話題榜，講述上流社會恐龍爸媽的《SKY CASTLE》引起韓人共鳴，已經連續4星期奪得冠軍，也反映在收視率，最新一集已突破15.780%，成為JTBC電視台開台以來最高，剩下6集預計可以再創紀錄。

▲1月最夯韓劇主角宋慧喬、朴寶劍！呂珍九新戲還沒播就上榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲1月最夯韓劇主角是宋慧喬、朴寶劍！呂珍九新戲還沒播就上榜。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《阿爾罕布拉宮的回憶》結合遊戲、虛擬實境以及懸疑推理，緊張劇情在第12集也創下自身收視新高，蟬聯話題榜第二；《皇后的品格》與《男朋友》也維持第三與第四名，都是目前最熱韓劇。另外呂珍九、李世榮主演的《成為王的男人》今晚開播，也提前進榜。

不過以話題人物來看，朴寶劍與宋慧喬主演《男朋友》分佔第一與第二名，兩人逐漸升溫的情愫吸引劇迷死守結局。玄彬在《阿》劇打怪練等超級累，還要遭受精神病患的質疑，演技讓觀眾超入戲獲得話題人物第三名。

韓劇話題榜TOP 10：
1. SKY CASTLE
2. 阿爾罕布拉宮的回憶
3. 皇后的品格
4. 男朋友
5. 赤月青日
6. 我唯一的守護者
7. 成為王的男人
8. 神的測驗：重啟
9. 福秀回來了
10. 頂級巨星柳白

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關鍵字

宋慧喬, 朴寶劍, 玄彬, 炫彬, SKY CASTLE, 男朋友, 阿爾罕布拉宮的回憶, 皇后的品格, 成為王的男人, 呂珍九, 日韓風

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