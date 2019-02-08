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真人版通靈少女　22歲名模高珮喻曝「她眼中的好兄弟」

記者許逸群／台北報導

22歲的伊林名模高珮喻從小就有靈異體質，甚至一度擁有得知「人壽命將至」的能力，其中，這也曾發生在她的家人身上，讓她一度相當自責，「如果我不覺得長輩會死，他是不是就不會死了？」她也透露，她眼中的「好兄弟」是什麼樣子，並不同於電影或是小說上所呈現的那樣。

▲▼伊林模特兒高珮喻專訪。（圖／記者張一中攝）

▲伊林名模高珮喻天生擁有靈異體質。（圖／記者張一中攝）

高珮喻記憶猶新地說，在幼稚園時期，曾在家中看到一名「陌生人」，還跟家人形容對方的樣子，不過家人沒有多說什麼。直到逐漸長大後，她才驚覺，她當時看到的就是「菩薩」的模樣。除了看見神明，俗稱的「好兄弟」她以前也時常見到，「我沒辦法分辨祂是人還是好兄弟，因為看起來就跟一般人沒兩樣。」

▲▼伊林模特兒高珮喻專訪。（圖／記者張一中攝）

▲高珮喻曾能預知人的壽命。（圖／記者張一中攝）

高珮喻曾能得知「家人要死了」，但她知道說了也沒人信，且可能會被長輩認為亂說話，她只跟姊姊提過。她透露，某次突然覺得有人在耳邊說「阿公要走了」，她立刻跟在國外的姊姊說，兩人也希望這不是真的，沒想到當天凌晨就發生了。

因家人希望她能跟正常人一樣，所以她每幾個月就要到宮廟祭改。而在祭改之前，她不時都能看見人們所說的「好兄弟」。她形容，好兄弟就跟一般人一樣，但祂們通常都在定點不動，或是重複做一個動作。她表示，曾有一名好兄弟對她說「不要告訴別人我在這」，她還回應「好啊」，當場讓身邊的人嚇了一跳。

▲▼伊林模特兒高珮喻專訪。（圖／記者張一中攝）

▲高珮喻透露她眼中的「好兄弟」。（圖／記者張一中攝）

提到許多人愛到陰森處探險，高珮喻印象中曾在畢業旅行跟著大家夜遊，沒想到途中突然感到強烈的不舒服而暈過去，事後也未向大家透露，隨後就再也不參加類似活動。在周邊人好奇地詢問下，她也透露在墳墓或靈骨塔幾乎沒見過「好兄弟」，較常見到的地方則是殯儀館。

▲▼伊林模特兒高珮喻專訪。（圖／記者張一中攝）

擁有這樣的體質，高珮喻體悟「珍惜每一天」。（圖／記者張一中攝）

高珮喻雖無能為力幫助「好兄弟」，但也想替被說成靈異謠言的祂們平反，「我不覺得祂們是壞人，你（妳）也不認識祂們，祂們可能只是還沒走而已。」有過別人不曾體會的經歷，她得到最大的體悟就是告訴身邊的人，「每一天都要活得很精彩，珍惜每一天。」

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