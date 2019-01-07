快速！林憶蓮花3.5小時拍完MV　合作名導..見面送大擁抱

記者盧薇淩／台北報導

天后林憶蓮（Sandy）睽違6年推出全新國語大碟《0》，專輯第二首推薦曲《纖維》，歌如其名溫柔輕緻，卻攜帶著極為厚重濃郁的生命情感。MV拍攝當天，林憶蓮一見到好久不見的黃中平導演，給彼此大大的溫暖擁抱，她表示跟導演認識很久，多年前的專輯封面就是由黃中平拍攝，當時他是攝影師，現在則是非常棒的MV導演，而《纖維》MV只花了3.5小時即完成。

▲林憶蓮推出新專輯。（圖／天地合提供）

MV和上一張拍攝《寂寞擁擠》的黃中平導演合作，抽象地以畫面訴說這種既恬淡又厚重的情感交織，當我們把情感一條條抽出，能夠成就的大，往往是無法想像的。而和黃中平合作，林憶蓮形容到：「MV燈光很美、意境很美，把這首歌細膩的情緒表達出來。」

在專輯的企劃期，林憶蓮特地來台short stay，5天的時間兩支MV《沙文》、《纖維》拍攝完成，而《纖維》也只花了3.5小時拍攝，即便一段時間沒有拍MV，她依然是那樣優雅從容地掌握住每個導演想要營造的氛圍，跟著林憶蓮的歌聲，在一呼一吸中感受著歸零與重生。

▲林憶蓮新MV由黃中平導演拍攝。（圖／天地合提供）

《纖維》創作來自兩位來馬來西亞、很有才華的女生Tutus x Bears，原曲是英文歌《Angel 》，邀請了許久沒有合作的作詞人小寒擔綱填中文詞，纖細進入生死命題，講述我們每個人都不斷要面對的生離死別。人與人的關係與情緒，纖細如衣料纖維。相守相依，都是因為愛，直到生命盡頭，面臨分離的悲痛，那是世道循環不得不然，縱然不捨也得放手釋懷，Sandy便唱出了生命交集的揪心與酸楚。