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金球獎漏網／得獎者從眼前經過　女神卡卡「影后落敗反應」曝光

記者洪文／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）演出《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）首度以演員身分入圍金球獎劇情類影后，外界普遍看好她得獎，也是賭盤大熱門，最後輸給了《愛．欺》實力派演員葛倫克蘿絲。現在宣布得獎名單後的台下影片曝光，當得獎者葛倫克蘿絲從眼前經過，卡卡出現了激動的反應。

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▲▼第76屆金球獎紅毯女神卡卡、瑞秋懷茲、安柏赫德、賈奈兒夢內、泰拉姬·P·漢森、達珂塔芬妮、羅莎蒙派克、瑞秋布羅斯納安、艾美羅森。（圖／達志影像／美聯社）

▲女神卡卡出席第76屆金球獎紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

根據推特Pop Crave張貼的影片，當宣布影后得獎者後，女神卡卡立刻站起來拍手，而會場後方的葛倫克蘿絲站起來往前走向舞台，全場歡呼。剛好經過卡卡的時候，卡卡伸出雙手抓住對方，激動地睜大眼睛向對方說話，並貼額頭給予支持，完全沒有任何火藥味，場面相當溫馨。

▲▼女神卡卡、葛倫克蘿絲在金球獎漏網畫面 。（圖／翻攝自推特）

▲女神卡卡、葛倫克蘿絲在金球獎場內漏網畫面 。（圖／翻攝自推特）

雖然女神卡卡本身沒在意，不過她的粉絲卻相當失望，「浪費了我2個小時看典禮」、「在開我的玩笑嗎」、「我要去喝酒買醉了」、「超失望」、「真的不太開心」。她在紅毯上曾說：「世界上有99%的人不看好我，只有布萊德利庫柏1％懂我。」也被網友幽默引用形容她在評審心中的支持度。

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