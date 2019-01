金球獎漏網／得獎者從眼前經過　女神卡卡「影后落敗反應」曝光

記者洪文/綜合報導

女神卡卡(Lady Gaga)演出《一個巨星的誕生》(A Star Is Born)首度以演員身分入圍金球獎劇情類影后,外界普遍看好她得獎,也是賭盤大熱門,最後輸給了《愛.欺》實力派演員葛倫克蘿絲。現在宣布得獎名單後的台下影片曝光,當得獎者葛倫克蘿絲從眼前經過,卡卡出現了激動的反應。

►更多【金球獎】相關新聞

▲女神卡卡出席第76屆金球獎紅毯。(圖/達志影像/美聯社)



根據推特Pop Crave張貼的影片,當宣布影后得獎者後,女神卡卡立刻站起來拍手,而會場後方的葛倫克蘿絲站起來往前走向舞台,全場歡呼。剛好經過卡卡的時候,卡卡伸出雙手抓住對方,激動地睜大眼睛向對方說話,並貼額頭給予支持,完全沒有任何火藥味,場面相當溫馨。

▲女神卡卡、葛倫克蘿絲在金球獎場內漏網畫面 。(圖/翻攝自推特)



雖然女神卡卡本身沒在意,不過她的粉絲卻相當失望,「浪費了我2個小時看典禮」、「在開我的玩笑嗎」、「我要去喝酒買醉了」、「超失望」、「真的不太開心」。她在紅毯上曾說:「世界上有99%的人不看好我,只有布萊德利庫柏1%懂我。」也被網友幽默引用形容她在評審心中的支持度。

Lady Gaga and Glenn Close show support for one another after Gaga unexpectedly loses ‘Best Actress’ at #GoldenGlobes. (via @ScottFeinberg) pic.twitter.com/sDJmvuYVoh