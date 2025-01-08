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李炳輝中風後再添新症腳無力　感謝蕭敬騰陳美鳳幫忙尾牙有著落

記者葉文正／台北報導

資深歌手李炳輝今天出席「愛在一起歲末送暖餐會」時，提到自己身體差不多，但膝蓋不好要打玻尿酸，感恩大家，老婆雅惠受傷後走路不太方便，因跌倒過手骨折，目前已經出院了，「感謝很多社會人士，還有台灣優質生命協會陳美鳳跟紀寶如的幫忙，還要感謝許常德老師，趕緊去找醫院，不然沒有病床。」

▲▼2025「愛在一起歲末送暖餐會」，紀寶如、林沖、憶如、李炳輝、司馬玉嬌、 藍如潔、楊懷民、石中玉、 文香、許仙姬、紀麗如等多名資深藝人齊聚一堂，還慶歲末年終。（圖／記者湯興漢攝）

▲2025「愛在一起歲末送暖餐會」，紀寶如(左)與李炳輝。（圖／記者湯興漢攝）

李炳輝提到老婆有恙，可能因為走路比較快，就跌倒，當時很難拉起來，「因為我中風，馬上找殘障居服員來幫忙，有尾牙也是我搭復康巴士自己去，像今天晚上在板橋有一場，應該有三、四場，蕭敬騰也找我去，23日唱尾牙。康康也會幫忙，康康很愛我，我也很感謝他，他有幫助我，還介紹一場在聯合醫院演唱，他唱三首。」感動演藝圈處處有溫暖。

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▲▼2025「愛在一起歲末送暖餐會」，紀寶如、林沖、憶如、李炳輝、司馬玉嬌、 藍如潔、楊懷民、石中玉、 文香、許仙姬、紀麗如等多名資深藝人齊聚一堂，還慶歲末年終。（圖／記者湯興漢攝）

▲李炳輝感謝各方照顧。（圖／記者湯興漢攝）

李炳輝提到，尾牙還有的還沒去唱，感謝社會，也感謝協會，老婆因為手斷掉也還要需要去回診，醫藥費有著落，膝蓋不好還要每半年打一次玻尿酸，

台灣優質生命協會秘書長紀寶如感動他的樂天，也提到「不管如何輝哥都很樂觀，但是長輩都要小心，像我之前不小心就坐下去，就骨質酥鬆，導致脊椎五至六節腰非常痛，穿了三個月鐵衣，醫生說我肌耐力不足，就是要治療﹐但我的傷勢沒甚麼，像輝哥，他都沒有抱怨。」

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