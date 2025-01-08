ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歌手藍如潔車禍遭撞鎖骨全裂　遭對方無視拒不賠償醫院痛哭

記者葉文正／台北報導

65歲歌手藍如潔去年10月與Uber送貨員發生車禍，鎖骨並斷裂受傷打鋼釘，今天她參加「愛在一起歲末送暖餐會」時透露，她因此車禍導致兩個月無法工作，而且傷處變天就會抽痛，雖然有跟對方求償30萬元，但對方相當沒有誠意，遲至今日都沒有賠償，讓她倍覺辛酸。

▲歌手藍如潔今天出席愛再一起歲末送餐會。（圖／記者葉文正攝）

▲歌手藍如潔今天出席愛再一起歲末送餐會。（圖／記者葉文正攝）

藍如潔說謝謝開心見到大家，「我還在民視八點檔出新單曲，出道已經50年，當中因為我之前唱片都沒有做起來，很多人不知道我的歌是什麼，剛好我朋友想幫我圓夢，我朋友幫我一個大忙，就是籌備，等到這首歌《花開有限時》，等了一年，沒想到錄完後，剛好又發生車禍，因此沒有處理這張專輯，剛好要上好運來節目。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歌手藍如潔今天出席愛再一起歲末送餐會。（圖／記者葉文正攝）

▲歌手藍如潔秀出鎖骨傷勢。（圖／記者葉文正攝）

藍如潔提到，「去年10月份，我騎車要去朋友家，也被機車騎士撞到，鎖骨斷裂，車禍當下根本意識不清，還因為過痛再醫院痛哭。她深怕自己不能再唱歌，目前體力跟唱歌都有點跟不上，也有中氣不足現象，現在就只能吃補品保養，但對方到現在還沒有解決，休了兩個月，要趕八點檔的歌曲，就硬撐著上，目前固定在民視周六《超級冰冰秀》幾乎都參加表演。」

藍如潔感嘆，這次出的《花開有限時》歌詞很好又很棒，希望大家去聽看看，隔了快30年才出片，20幾歲時曾出過黑膠唱片。這次對方沒有誠意，我住院他都沒有跟我聯絡，看警方判決，對方說很忙，他說他爸爸車禍沒空，我是跟她說我花了10幾萬元，加上我每月要上冰冰秀的錢，要求不多，給我兩個月收入所需，等警方判決。

藍如潔說，曾瑋中等後輩看到她的傷況，都看到哭，幸好藍如潔身體情況越來越好，剩下就等司法判定跟對方求償。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？「自己攔車談車資」　司機還原接送過程

《魷魚2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」！　網傻眼：導演會氣炸

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

《家務2》男星驟逝！7天前才發文「身心疲憊」　享年39歲

劉畊宏開演唱會變「集體跳操大會」！　觀眾傻眼：放周杰倫的歌一直跳

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

吳奇隆遭狂傳婚變首發文！「關心1事」釣出台灣女星…劉詩詩也發聲

陸男星發聲證實淪豬仔！「遭囚禁剃頭」　脅迫內幕曝：還有50人受困

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

藍如潔, 台灣優質生命協會

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賈永婕任101董座遭指「月薪幾百萬做小網紅的事」　喊冤：誤會大了
  2. 陸一線男星爆「襲胸楊冪」猥瑣喊：軟軟的！　受害女藝人名單曝光
  3. 李炳輝中風後再添新症腳無力　感謝蕭敬騰陳美鳳幫忙尾牙有著落
  4. 歌手藍如潔車禍遭撞鎖骨全裂　遭對方無視拒不賠償醫院痛哭
  5. 張文綺錄外景惹怒洪榮宏「他當場走人」！　工作人員求道歉哭一團
  6. 《夜市王》總決賽在高雄？官方回應藏玄機…網：終於等到觀眾評分
  7. 上班上到失去人生　神劇《人生切割術》第2季加倍驚悚
  8. 照片發現過世老婆！　黃西田思念亡妻秒決定「環島旅行」兒嚇壞
  9. 《九重紫》電視看得到！李昀銳私下放閃孟子義「吻戲秘辛」全說了
  10. 「2024台灣人氣團體」排名出爐！　FansWorld粉絲窩湧入105萬票

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366