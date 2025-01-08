歌手藍如潔車禍遭撞鎖骨全裂　遭對方無視拒不賠償醫院痛哭

記者葉文正／台北報導

65歲歌手藍如潔去年10月與Uber送貨員發生車禍，鎖骨並斷裂受傷打鋼釘，今天她參加「愛在一起歲末送暖餐會」時透露，她因此車禍導致兩個月無法工作，而且傷處變天就會抽痛，雖然有跟對方求償30萬元，但對方相當沒有誠意，遲至今日都沒有賠償，讓她倍覺辛酸。

▲歌手藍如潔今天出席愛再一起歲末送餐會。（圖／記者葉文正攝）

藍如潔說謝謝開心見到大家，「我還在民視八點檔出新單曲，出道已經50年，當中因為我之前唱片都沒有做起來，很多人不知道我的歌是什麼，剛好我朋友想幫我圓夢，我朋友幫我一個大忙，就是籌備，等到這首歌《花開有限時》，等了一年，沒想到錄完後，剛好又發生車禍，因此沒有處理這張專輯，剛好要上好運來節目。」

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▲歌手藍如潔秀出鎖骨傷勢。（圖／記者葉文正攝）

藍如潔提到，「去年10月份，我騎車要去朋友家，也被機車騎士撞到，鎖骨斷裂，車禍當下根本意識不清，還因為過痛再醫院痛哭。她深怕自己不能再唱歌，目前體力跟唱歌都有點跟不上，也有中氣不足現象，現在就只能吃補品保養，但對方到現在還沒有解決，休了兩個月，要趕八點檔的歌曲，就硬撐著上，目前固定在民視周六《超級冰冰秀》幾乎都參加表演。」

藍如潔感嘆，這次出的《花開有限時》歌詞很好又很棒，希望大家去聽看看，隔了快30年才出片，20幾歲時曾出過黑膠唱片。這次對方沒有誠意，我住院他都沒有跟我聯絡，看警方判決，對方說很忙，他說他爸爸車禍沒空，我是跟她說我花了10幾萬元，加上我每月要上冰冰秀的錢，要求不多，給我兩個月收入所需，等警方判決。

藍如潔說，曾瑋中等後輩看到她的傷況，都看到哭，幸好藍如潔身體情況越來越好，剩下就等司法判定跟對方求償。