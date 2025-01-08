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陸一線男星馬天宇爆「襲胸楊冪」猥瑣喊：軟軟的！　受害女藝人名單曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸娛樂圈近日掀起八卦風暴，先是B咖男星李明德公開指控《三人行》劇組對他不公平待遇，並揭露男主角馬天宇的多項不當行為。隨著李明德的爆料，馬天宇過往的黑料也被陸續挖出，甚至傳出馬天宇曾在受訪時自曝胸襲楊冪，引起了網友的強烈不滿。

有網友整理出「馬天宇受害者聯盟」名單，成員包括那英、鍾漢良、吳磊、楊紫、孟子義等眾多藝人，據悉，他在實境節目中嗆女星李蘭迪「雞毛可算」氣哭對方；女星楊紫私下請求幫助拉票，他卻直接公開對話內容，並在微博標記官方，讓楊紫難堪；甚至曾在訪談中以輕佻語氣談及襲胸楊冪事件，用詞極不尊重女性。

▲楊冪和馬天宇。（圖／翻攝自楊冪、馬天宇微博）

▲楊冪和馬天宇。（圖／翻攝自楊冪、馬天宇微博）

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馬天宇和楊冪私下感情好，一起拍過電視劇《古劍奇譚》，兩人在片場常互相「襲胸」玩鬧，當時引起陸媒追問女方胸部觸感如何？他一開始笑稱：「軟軟的，還好。」後來再度被問對楊巨乳傳聞的看法，似乎有點招架不住地回應：「反正（胸部）不小。這是所有看《古劍》的人的心聲，本來就是呀！說得我都臉紅了，第一次公開說這樣的話。」

此外，有網友翻出馬天宇和孟子義合作綜藝節目時，因馬天宇遲到導致拍攝進度延誤，卻讓導演將責任推給孟子義的往事，讓事件進一步發酵。除了不當言行，馬天宇的「刪博」行為更被指試圖隱瞞行蹤，疑似未在劇組所在的吉林，而是在北京，有曠工之嫌。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲楊冪和馬天宇。（圖／翻攝自楊冪、馬天宇微博）

馬天宇的背景也成為討論焦點，自幼家庭不幸，5歲時失去母親，父親欠債逃跑，跟著祖父母長大，生活艱辛，16歲輟學後北漂打工，最終靠選秀節目進入娛樂圈，2007年憑藉歌曲《該死的溫柔》爆紅，轉型演戲成為人氣小生。然而，這次因李明德的爆料，馬天宇的過去行為被一一翻出，讓他陷入了輿論風暴。

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