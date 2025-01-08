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照片發現過世老婆！　黃西田思念亡妻秒決定「環島旅行」兒嚇壞

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》，第45集再次掀起觀眾熱烈討論！其中，35至54歲男性觀眾的平均收視率達1.04，瞬間收視更高達1.76。劇情中，阿榮（柯叔元飾）意外在念祖學長前女友小佩（黃露瑤飾）的相簿裡，發現了母親的身影。

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

一時激動的他將此事告訴了世聰（黃西田飾），不料世聰因此觸景傷情，讓阿榮開始懷疑自己是否做出了錯誤的決定。幸好在阿玉（韓瑜飾）的安慰下，阿榮逐漸釋懷。另一方面，得知妻子下落的世聰決心踏上尋妻之旅，而春米（王淑娟飾）也計劃帶著風來的相片環島旅行。兩位長輩在眾人祝福下攜手上路。然而，兩老的離開讓美滿（何如芸飾）暗自竊喜「破壞阿榮與阿玉感情的最大絆腳石」終於消失了。

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▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲黃西田決定環島。（圖／華視、東森超視提供）

戲外，演員分享逐夢路上的挑戰與支持，柯叔元感慨地回憶「高中時期有位學長在我遭遇挫折時，二話不說匯了一大筆錢給我。」這份無私情誼令他深受感動，直言值得用一輩子珍惜。談到親人對夢想的支持，張睿家表示「這些支持就是我最大的動力。」他提到每次新作宣傳時，家人總會號召親友支持，或關心他的工作進展。

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

黃新皓則分享母親對他到外地求學的全力支持，媽媽不僅擔心他吃苦，還特意給了一筆錢，而他則將錢存下，定期帶家人遊玩。他感慨地說「家人的支持是我堅持下去的最大力量。」無論是朋友的無私幫助，還是家人的真摯陪伴與鼓勵，這些溫暖的支持，都成為他們追夢路上不可或缺的助力。

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

世聰因思念妻子，臨時決定踏上環島之旅，而春米也恰巧也有相同想法，兩人展開了一段充滿回憶與情感的旅程。戲外，演員們談起自己的旅行哲學，偏愛規劃的張睿家分享「我現在需要縝密的規劃！」過去的隨性出遊常讓自己陷入無計劃的窘境，如今更注重安排這樣就會讓整趟旅程玩得輕鬆、盡興。

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

韓瑜也表示事先規劃會比較安心，她還補充說「旅行一定要有好朋友相伴，特別是當他們帶頭瘋玩時，樂趣真的會加倍！」不同的旅行風格，展現出各自的個性，但無論選擇如何，享受當下、從中找到平衡與快樂，才是旅行最珍貴的意義。

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

柯叔元則坦言，演藝工作讓他難以來場「說走就走」的旅行，但他期待道「或許未來等年紀大了，就能享受輕鬆、無壓力的旅程。」相比之下，黃新皓更偏愛隨心出發的旅行方式。然而，他也回憶起一次因準備不足而在紐約誤闖黑人區的驚險經歷，苦笑說「出行前還是要了解當地的文化和區域特色。」即便如此，他仍對那份不拘一格的自由感情有獨鍾。無論規劃周密還是隨性冒險，演員們都透過不同方式，在旅行中找到自己的平衡與幸福。

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》劇情受到觀眾好評。（圖／華視、東森超視提供）

即將於1月8日播出的《阿榮與阿玉》第四十七集，劇情將迎來情感波瀾。阿榮和念祖擔心瞬美情緒受影響，決定全力阻止美滿與她接觸。然而，美滿是否會如他們所願？急於修復與瞬美的親子關係的她，卻因用力過猛適得其反，兩人之間的裂痕是否已無法挽回？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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