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賈永婕任101董座遭指「月薪幾百萬做小網紅的事」　喊冤：誤會大了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人賈永婕自從擔任台北101董事長，時常透過社群發文分享自己任職的日常，幽默形容自己從藝人到「小網紅董事長」的多重角色轉換，直言「我的101事長每一天怎麼都這麼高潮迭起，好有趣喔！」而她透露被誤解「一個月的月薪幾百萬卻做一些小網紅的事情」，對此澄清：「想太多囉！怎麼可能有那麼多薪水。」

▲▼賈永婕任101董座遭指「月薪幾百萬做小網紅的事」　喊冤：誤會大了。（圖／翻攝自臉書）

▲賈永婕任101董座遭指「月薪幾百萬做小網紅的事」，發文喊誤會大了。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕表示，有位姐姐生氣地指她一個月月薪幾百萬卻做小網紅的事情，對此她澄清「誤會可大了，啊哈哈哈想太多囉！怎麼可能有這麼多薪水（雖然我希望是真的）」。她解釋，根據規定，台北101董事長薪水不得超過中華民國部長級，且作為公股董事長，薪水有固定上限，無法參與績效獎金與年終。她坦言，因為這樣的薪資結構，甚至被朋友笑說「不會算」，經紀人還一度氣到不想理她。

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賈永婕認為擔任台北101董事長是一次充滿挑戰與歷練的人生體驗，形容這份工作「很好玩、有挑戰又有成就感」，並直言很喜歡被稱為「小網紅董事長」，認為這個稱號很可愛。面對外界的批評聲浪，她引用父親的教誨，強調「做人絕對不要口出惡言」，並表示會以善意面對不實言論，同時也期許自己謹言慎行，為下一代樹立榜樣。

同時賈永婕預告了台北101即將推出的一系列活動，邀請大家共襄盛舉。她開心透露，自己穿搭的服裝成為許多顧客的購買參考，甚至讓品牌方直呼「開心死了！」她強調：「我會繼續認真做好我應該做的事」。

【賈永婕全文】

標題每天都不一樣，從藝人到0分董事長到台灣之光，再到小網紅董事長。我的101董事長每一天怎麼都這麼高潮迭起，好有趣喔
有一位姐姐很生氣的說我一個月的月薪幾百萬卻做一些小網紅的事情。關於這一點誤會可大了，啊哈哈哈想太多囉！怎麼可能有這麼多薪水（雖然我希望是真的）按規定我的薪水不得超過中華民國部長級。我的薪水有公股董事長固定的上限，沒辦法參與績效獎金與年終。關於這一點我已經被好多朋友笑有夠傻不會算，尤其是我的經紀人一度氣到不想理我。
當101董事長對我而言就是人生拼一個活得精彩，有成就感。啊就真的很好玩，有挑戰又有歷練！我真的很勇敢。
老實說我還挺喜歡小網紅董事長這個稱號，感覺很可愛！我不知道什麼是大網紅？小網紅？什麼是大明星？小明星？職業本來就不應該分大小，但是小網紅聽起來確實很年輕我愛！但是我不懂到底大家對於董事長的期許是有多麼的正經八百？官模官樣呢？
至於要如何面對這麼多不實惡意的言論？我要謝謝爸爸對我的教導，從小爸爸就告訴我我做人絕對不要口出惡言因為那代表了你的內心世界。內心是善是惡從一個人的言行即知。說出去的話潑出去的水，惡言有的時候會像銳利的刀子一樣會傷害人，所以我不能夠期望別人只能期許自己一定要謹言慎行並且我也會嚴加管教我的下一代。
謝謝大家這麼關注101，接下來我們有一連串的活動。這個週末要登場的是Labubu 的快閃店，還有全台獨家販售的Labubu大天使！大家準備好了嗎？
小網紅董事長最開心的是每天會聽到行銷同事跟我說：你昨天穿的衣服又有好多人直接拿著照片去櫃位上指名要買，品牌都開心死了！好吧，我會繼續認真做好我應該做的事

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