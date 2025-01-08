上班上到失去人生　神劇《人生切割術》第2季加倍驚悚

▲《人生切割術》描繪路曼工業的巨量資料精算部門，這部門的員工都動了手術，讓記憶一分為二，切割為上班與下班，也導致員工永遠不知道自己下班後的人生到底是怎麼回事。（圖／Apple TV+提供）

圖文／鏡週刊

如果你的記憶可以像是裝上了開關，可以切換成上班與下班兩個部份，彼此還不會互相干擾，這樣上班的機密就不會外洩，下班後的生活也跟上班無關，是不是很棒呢？但在影集《人生切割術》（Severance）中，這卻成了某種陰謀論，也讓人看到格外膽戰心驚。

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▲特拉梅爾蒂爾曼的角色像是總務，負責應付所有員工提出的需求，也不斷哄騙與操控他們一切都會沒事。（圖／Apple TV+提供）

Apple TV+於2022年推出了大受好評的《人生切割術》（Severance），讓觀眾隨著主角一起窺探路曼工業的巨量資料精算部門。在這個部門的員工都做了手術，讓他們的記憶一分而為二、上班與下班的事情都不會互相影響，到底公司要他們做的是什麼？第2季則帶來更多爆炸性的發展。

特拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman）的角色好像總務一樣，包山又包海，有點類似催眠員工乖乖聽話的人物，「這有太多轉折了！起初我並不確定我的角色是否是反派。我知道這是一個未知的狀態，並沒有具體的定義。我欣賞的是編劇他們保持了一種模糊感，隨時都可能發生變化。現在，『他做了壞事嗎？』『是的，但他為什麼要這麼做？』我們知道這是為了服務於一個更高的目標、更高的身份。所以，我真正享受的是關於他為什麼這麼做的討論、和背後的動機。我認為這些討論非常有趣，並讓這個角色保持了神祕感。」

▲派翠西亞阿奎特扮演部門的主管，但在第1季結尾，她也面臨重大轉折，必須在第2季設法重返顛峰。（圖／Apple TV+提供）

奧斯卡最佳女配角派翠西亞阿奎特（Patricia Arquette），則是負責整個記憶切割計畫的主管，「這兩位都在企業的階級中努力爬升，而在這個階級的結構正是這家公司想要的，以及它希望每個人在他們不同部門的行為方式。所以，我認為我們以這種方式替公司服務。而公司本身總是在改變它的目標，例如規則是什麼，然後突然之間你陷入麻煩，你又不得不努力爬回來，因為你的自尊感、價值感以及在世界中的地位和成功，都取決於這家公司。這就像不斷變動的流沙一樣。」

當然這樣的劇情，反應的是現實，派翠西亞阿奎特說，「當人們處於一種權力地位時，他們感到成功，他們的身份感與此相關，還有一種天真，我認為他們試圖在這些員工身上利用這種天真，這是一個非常安全的方法，如果你滿足他們的渴望。在某種程度上，這就是我們整個社會所做的事情。」

《人生切割術》的劇情，在第1季結尾，稍微暗示了真相，就是這一切都是當事人自願的，但也有人因為工作、犧牲了愛情，一分為二的記憶讓人生破碎、四分五裂。但網路上的粉絲則有各種理論，有一派認為，這齣劇就是一場上班族的惡夢，從頭到尾這些可憐的員工都在作夢、被老闆虐待。派翠西亞說：「我們的角色是順從的、在順從這家公司，但在我們每個人內心深處，都有一點非順從者的部分。每個做了記憶切割術的員工，也試圖順從他們為自己建造的小組織，但即便如此，他們也不想完全順從它。所以我不確定，但這肯定在某種程度上是反烏托邦的。」

▲《人生切割術》全劇都只有冬天一個氣候，也讓觀眾懷疑，這會不會只是一場夢。（圖／Apple TV+提供）

此外，她也說現在大家都很著迷於無人機、人工智慧、虛擬現實等，也是另外一種逃避現實，「生活在一個集體的、稍微有些惡夢的狀態中。每個人都很孤獨。每個人都在假裝他們可以簡化一切，並且不需要擔心自己的感受。但這些都不是真的。這部劇現在就像反烏托邦的寫照。」

觀眾還有另外一個陰謀論，就是全劇都發生在冬天，鏡頭都沒拍到春夏秋，可見得這整部戲就是一場惡夢。對於這個理論，特拉梅爾蒂爾曼說的確整部戲有一種惡夢的氛圍，但冬天的設定則是非常重要的關鍵，「我們必須等到冬天才能拍戲！」另外，第1季的劇情看似緊湊，但其實只發生在短短的某幾天之內，他說：「比方說，我們在12月工作，然後某人失蹤時，那是12月1日。然後某人加入，那是12月2日。以此類推，也許故事進展了9集或10集，但一切都只是短短幾天內發生的事情。」

派翠西亞阿奎特則認為，冬天的寒冷氣候也替全劇增加一些意想不到的效果，「在我看來，它增加了這種無菌、黑暗、乾燥、壓抑的沉重感。而當劇中人找到慰藉、找到喜悅，尤其是這些員工找到他們的家庭感時，這讓整部劇的能量變得明亮起來。我認為這真的很美。」

好萊塢10多年前曾一度流行反烏托邦題材，但主角都是起義反抗的青少年，像是《飢餓遊戲》、《移動迷宮》等，如今《人生切割術》再次提出了反烏托邦的訊息，只是主角卻變成步入中年、對生活無力的上班族。派翠西亞說，「我認為觀眾對於劇中員工能在這樣沒有窗戶的地方上班，感到困惑。但同時，他們又希望能有那種工作、以及以某種方式連結的體驗。所以，我認為這是一個奇怪的時代，處於這種產業生存或消失的轉型期。人們究竟屬於哪裡？曾經人類外出打獵，然後我們開始務農，與大自然連結。而如今，我們越來越遠離那種與自然的連結，進入了一種與自然脫節的狀態。」

特拉梅爾則說，人類從打獵進化到務農，到現在所謂坐辦公室、又過著社畜般的生活，接下來會什麼呢？「每一個步驟都改變了大眾的生活，如今我們的生活充斥各種科技，接下來會怎麼發展？下一步會是什麼？我們會走向哪裡？如果科技進步到，我們不需要有任何實體接觸也生存下去的話，對人性會產生什麼影響？這對我們的內心健康會有什麼影響？畢竟我們需要彼此的存在、需要實質的聯繫。」《人生切割術》第2季1月17日於Apple TV+上架。



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