小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

▲一向無酒不歡的小S，最近疑似健檢亮紅字，不得不戒酒。（圖／翻攝自小S IG）

圖文／鏡週刊

去年小S宣布戒酒之後，網友的評價不一，有人為她加油打氣並且分享自身的經驗，也有人打趣吐槽「真的（跟酒精）鬧翻了嗎？回不去了嗎？」「感覺不久就會復合」等。小S則回應：「發現在一起太久，只有彼此傷害！也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死。」話中看似點出自己因為酒後失憶而戒酒，但本刊從各方消息來源得知，實情似乎沒那麼簡單。

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▲去年11月，小S上傳自己戒酒後跳的第一支舞，大秀身材。（圖／翻攝自小S臉書）

有人指出，去年健檢後，小S發現脂肪肝的問題加劇，也有說冒出東西，以及愈來愈深受長久失眠困擾，總之聽從醫生加上自己的決心而毅然決然戒酒，僅偶爾分享「小酌」影片；眾所皆知之前愛喝的小S，雖然會用嚴格的飲食方式維持身材，比如一天只吃一餐等，但多次表示「絕對不可能戒酒」，如今則是選擇直接推翻過去的自己。

▲日前小S（右）和老友Makiyo（左）一起歡度跨年，還被網友虧應該喝很多。（圖／翻攝自小S臉書）

▲去年耶誕節，小S（左二）曬出和具俊曄（右起）、大S與S媽慶祝的照片，手上疑似拿著紅酒杯。（圖／翻攝自小S臉書）



只是小S身邊的友人對此多半三緘其口，或沒被告知她的身體有了異狀，以及確切的病因等，只有對她戒酒一事給予高度正面肯定，但不知背後的真正理由。好友陳建州（黑人）就讚：「（小S）她這樣（戒酒）氣色更好，很棒啊！」至於是否覺得小S之前飲酒過量？或是否聽說她生病？黑人沒有正面評價小S與酒精，僅語氣開朗表態：「沒有聽說（生病），她現在很好啊！」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





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