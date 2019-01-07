男星交往前發誓「不嫖不賭」 準岳父「6字反問」贏了！

記者李欣容／台北報導

蔡振南在《必勝大丈夫》中常神來一筆，逗得同劇演員哭笑不得，其中金在勳和陳天仁談戀愛，到女方家見家長，跟「爸爸」蔡振南發誓「不菸不酒不嫖不賭」，沒想到蔡振南靈機一動回：「那你活著幹嘛？」笑翻一旁等戲的周曉涵。

▲金在勳和陳天仁在《必勝大丈夫》飾演小情侶。（圖／翻攝自Facebook／金在勳 Kimkim）

蔡振南表示自己百無禁忌，現實生活中還教過女兒男友吃檳榔，「一個法國人，他沒什麼反應，整個臉紅通通，就算講我也聽不懂啦！」蔡振南雖常不按牌理出牌，但一上戲就認真嚴肅，曾遇過許多年輕演員要聽到尾音最後一個字才會接話，「你要整本（劇本）看完嘛！說不定我不會講那句話啊。」

▲金在勳（右）、蔡振南。（圖／翻攝自Facebook／金在勳 Kimkim）

此次周曉涵飾演女警，張立東還替她取了個「正爆女警」封號，周孝安與邱昊奇在劇中都是男神擔當，還都有裸上身橋段，周孝安笑說：「邱昊奇比我犧牲大，穿一條內褲就上場。」

▲林昀希（中間）偷摸邱昊奇腹肌。（圖／記者屠惠剛攝）

邱昊奇則爆料，在拍「裸體」戲時是被周孝安激到，因為工作人員事先給他看了周孝安的裸身照，讓他不服輸地狂做伏地挺身。林昀希笑說：「那天女工作人員都到了，蹲在地上狂拍他！」可見他身材多吸引女生的目光。