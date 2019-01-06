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解婕翎開車看人違規「搖下車窗微笑」：讓他知道錯在哪

記者林彥君／台北報導

解婕翎與表妹子玄、Apple與弟弟阿Man和曾莞婷和媽媽日前上衛視中文台《一袋女王》，子玄爆料，解婕翎開車時脾氣很暴躁，看到違規的人，會刻意搖下車窗「微笑」提醒對方違規的行為，對此解婕翎解釋，「就是要讓對方知道自己錯在哪」，她怕自己過頭，所以在車上放一本心經，提醒自己心平氣和。

▲▼解婕翎與表妹子玄。（圖／衛視中文台提供）

▲解婕翎（右）與表妹子玄。（圖／衛視中文台提供）

「宅男女神」解婕翎說當初因為接觸電玩才被冠上「女神」稱號，但很多人覺得她不會玩電玩，被誤會是玩電玩的形象是騙錢，她面對網路酸語，決定買下市面上所有遊戲主機、最新電玩遊戲，努力熟練各種遊戲，常常玩到凌晨3、4點，甚至通宵，就為了證明自己玩電動不是騙錢。

▲▼Apple與弟弟阿Man。（圖／衛視中文台提供）

▲Apple（右）與弟弟阿Man。（圖／衛視中文台提供）

阿Man則爆料Apple沒工作時零社交，整天宅在家，還可以在客廳沙發上維持同一個姿勢好幾個小時不動的看電視、玩手機，還常維持同樣姿勢睡著，「完全是個宅女，不是女神。」曾莞婷則被媽媽爆料，她曾提議要帶家人還有10幾位親友要去泰國的蘇美島玩，曾莞婷事先選好Villa，沒想到訂成普吉島，全部親友只好緊急改機票改去普吉島玩，讓曾國城直呼離譜。節目8日播出。
 

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