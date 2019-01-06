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張雨綺復合豪門婚毀了！　遭50億前夫控帶男開房「她只要自己爽」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星張雨綺和身價50億的富豪老公袁巴元爆發流血衝突，隨後閃電離婚轟動娛樂圈，隨後又多次被拍到夫妻勾手約會，疑似神復合。沒想到她6日被老公爆料，帶認識2天的男人到飯店開房間，更被痛罵「只要自己爽從不顧及別人的感受」，夫妻復合破局。

袁巴元在朋友圈的發言在陸網傳開，內容提到雙方離婚後確實又在一起生活，「不過昨晚她又跟前晚認識的一個男的在上海W酒店3819開房，這就是她一貫的風格，離婚前也一樣，只要自己爽從不顧及別人的感受，特別是小孩是不顧，這也是我要離婚的原因和我們之間的最後結局。今天聲明一下，我們之間沒有任何感情上的關係，雨綺小姐也可以光明正大的去浪吧！」

▲張雨綺帶男開房，前夫怒爆內幕斷絕關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、會火）

▲張雨綺帶男開房，前夫袁巴元透過朋友圈發言展斷關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、會火） 

除了朋友圈發言，更有疑似袁巴元和張雨綺的聊天私訊截圖，他指責對方「過去沒一段感情是長的」、「不把你這個有狐臭的女人搞死，你又去害別人」，女方則不斷反問「你不打算看小孩是嗎」、「是不想和我往來，還是不想和小孩往來」、「心心念念只會和他們的爸爸媽媽在一起，不會有別人。」

▲張雨綺帶男開房，前夫怒爆內幕斷絕關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、會火）

▲張雨綺和袁巴元對話曝光。（圖／翻攝自微博／會火）

張雨綺屢次被拍到和前夫勾手約會，曾發文回應「一個單身女人是可以接受全世界單身男人的追求的，包括她的前夫。」她被爆和認識2天的男子開房，網友也肉搜出開房男是投資公司的CEO，並擁有10年華爾街投資經驗。截至目前為止，她尚未對此做出正式回應。

▲張雨綺帶男開房，前夫怒爆內幕斷絕關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、會火）

▲張雨綺閃電離婚後，又多次被拍到和前夫袁巴元約會。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲張雨綺曾發文，「一個單身女人是可以接受全世界單身男人的追求的，包括她的前夫。」。（圖／翻攝自微博／張雨綺）

▲張雨綺曾發文，「一個單身女人是可以接受全世界單身男人的追求的，包括她的前夫。」。（圖／翻攝自微博／張雨綺）

張雨綺則是稍晚針對袁巴元的朋友圈發文，做出3點聲明，第一點情人間隱私被曝光，「這行為很噁心！抱歉也噁心到大家了」；第二點強調自由之身，並否認「認識2天就上床」；第三點則自爆和前夫爭奪孩子撫養權，最後強調「沒有狐臭」、「請袁先生把欠我的幾千萬還我，咱們此生不復相見。」此舉也暗示雙方還有財務糾紛尚未釐清，配圖照片正好出現字幕「人渣」，疑似回嗆前夫爆料的行為。

▲張雨綺回應前夫朋友圈爆料。（圖／翻攝自微博／張雨綺）

▲張雨綺回應前夫朋友圈爆料。（圖／翻攝自微博／張雨綺）

【張雨綺微博全文】

我因為個人婚姻和情感問題多次叨擾大家，本來下了決心再也不把私事拿出來說了 ，但也確實沒有想到會遇到今天的局面。此刻，我覺得尷尬丟人。只想說三點：第一 ，情人間的對話如此隱私，因為情感破裂爆出來，這行為我很噁心！抱歉也噁心大家了 ，但我不想採取同樣方法報復。第二 ，自由之身，與誰約會都是我的權利，but『頭天認識第二天上床』純屬放屁！第三，袁先生今天放狠話要讓我沒有活路，要毀了我，讓我從此沒有工作。他說除非我答應把孩子撫養權給他，要不他就持續放料，我沒答應， 所以結果大家看到了 。比這再壞的事情也沒有了，我以後也不再回應任何。
我是一個獨立的女人，也是一個心軟的母親，我不是哪個時刻都能保持清醒理智的人，脾氣大，但也會被好話所動，為孩子心軟。我抱歉讓我的孩子長大後會看到他們的父母曾有如此過往 。我沒有保護好他們 ，深深愧疚，若所有合作對象因此放棄我 ，我亦無話可說。識人不清 ，我也有很多毛病。但是，老娘沒有狐臭！
愛過，認。恨，也是真的。請袁先生把欠我的幾千萬還我，咱們此生不復相見。

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