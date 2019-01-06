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獨家／鈕承澤握有「柯奐如露Ｘ影片」拒刪除！　黑道出面嚇到軟掉

記者洪文／台北報導

 藝人柯奐如半夜爆出2007年演出《情非得已之生存之道》時，床戲僅貼胸貼全裸上陣，然而身兼導演、男主角的鈕承澤只戴保險套，也因為這樣的拍攝方式，露毛照片、影片都被拍了下來。知情人士向《ETtoday》證實，原本鈕承澤不願刪除，直到黑道出面勸說才銷毀照片、影片。

▲▼柯奐如還原鈕承澤床戲始末 。（圖／《情非得已之生存之道》海報、《無法辯護》劇照）

▲柯奐如11年前遭鈕承澤半強迫拍攝床戲長達5小時 。（圖／《情非得已之生存之道》海報、《無法辯護》劇照）

柯奐如在臉書中回顧了2007年拍攝《情非得已之生存之道》的床戲拍攝細節，拍攝前唯一、具體的共識就是「背面到背部」這件事之外，至於到時彼此要怎麼做，或如何拍攝，絲毫沒有討論，「我也不好意思再問，我想對方那麼有經驗，一切應該會沒有問題，跟著對方走便是。」

柯奐如貼了胸貼就上場，而鈕承澤僅使用保險套，還告訴她「不會放進去」，兩人按照劇本的需求，拍攝了「發生關係」的場面，但她在過程中感受到對方觸碰到令她感到不舒服之處，但因害怕不敢主動喊停，「在現場，已無其他人，其權利在您之上。」

▲▼鈕承澤刪光臉書3年po文。（圖／本報資料照、翻攝自鈕承澤臉書）

▲鈕承澤遭控性侵，過去的黑歷史接連爆出來。（圖／本報資料照）

柯奐如在臉書上透露，「劇照師甚至在場拍攝床戲畫面……我相信正面拍攝的照片定有不妥，我在一女性朋友陪伴下，（報導說由媽媽透過黑道出面）和劇照師討論，由劇照師刪除了不適當的照片。」

柯奐如提起的這一段往事， 曾經參與的知情人士向《ETtoday星光雲》證實，當時鈕承澤行徑非常高傲，事後以「藝術拍攝」合理化其惡劣行徑，至於柯則處於弱勢的一方，完全無力掌握影片或照片未來的可能流向，當時的她，害怕、憤怒情緒夾雜，一想起有露毛畫面在鈕承澤的手上，幾乎夜不成眠。

圈內「長輩」得知，心痛且同情其處境，但這位長輩知道鈕的背景也是很硬的，於是輾轉請求知名幫派大老出面，用堅定兇悍的語氣先對鈕進行「勸說」，鈕承澤嚇到才在心不甘情不願情況下，答應銷毀不雅照片和影片。

▲▼柯奐如（圖／翻攝自Facebook／柯奐如）

▲柯奐如勇敢說出11年前拍攝床戲的陰影。（圖／翻攝自Facebook／柯奐如）

柯奐如在臉書上所提及的「由媽媽透過黑道出面」其實是當時不得不的說法，真正情況是該位「長輩」與幫派大老給予協助，並以堅定、強悍的措辭，逼使鈕嚇到軟化而刪除露毛畫面。

因此《情非得已之生存之道》上映時，柯奐如原本拍攝5小時的床戲，只剩下幾個鏡頭，外界以為是剪接師的仁慈，其實原始檔已經銷毀。她在臉書上感謝後期剪接師，但也不禁疑惑若最後能以這樣的形式呈現，「那當初真的有必要付出如此多來完成嗎…？那對我的心理來說，是二次傷害…。」

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