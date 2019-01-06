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Wanna One金唱片合體倒數唱這首！「我們約好了」逼哭粉絲

記者吳孟庭／綜合報導

南韓金唱片獎唱片部門今（6）晚舉行頒獎典禮，連兩天出席的限定男團Wanna One，也是他們倒數第二個合體的頒獎典禮，現場表演離情依依，還演唱了象徵離別祝福的歌曲《Always》，氣氛非常感傷。

▲Wanna One金唱片合體倒數唱這首！「我們約好了」氣氛感傷。（圖／翻攝自JTBC）

▲Wanna One出場一個個打上名字。（圖／翻攝自JTBC）

Wanna One出場，彷彿要觀眾記得他們一般，以英文拼音拼出每個人的名字，一個一個鏡頭介紹每一位成員。接著表演夯曲《boomerang》，氣勢爆棚全場尖叫，不過歌曲結束鏡頭一轉，他們回顧從2017年出道至今發行的5張專輯，「這是第一張出道專輯」、「這首歌第一次嘗試性感風」、「這是第一次得音樂節目一位」等等，傳達1年多來對粉絲滿滿感謝。

▲Wanna One金唱片合體倒數唱這首！「我們約好了」氣氛感傷。（圖／翻攝自JTBC）

▲Wanna One搭配大型弦樂團演唱《Always》。（圖／翻攝自JTBC）

畫面轉回頒獎典禮現場，11人排成W的隊形，演唱收錄在出道專輯《1X1=1(TO BE ONE)》的歌曲《이 자리에（Always） (Acoustic Ver.)》，這首歌原本是作為選秀節目《Produce 101》第二季最終決賽的大合唱曲，傳達著和粉絲的約定，會在同樣的位置等待對方，唱著「我們約好了」飽含離別的氣氛，搭配著現場大型弦樂隊，現場十分感傷。

▲Wanna One金唱片合體倒數唱這首！「我們約好了」氣氛感傷。（圖／翻攝自JTBC）

▲Wanna One唱著「我們約好了」氣氛感傷。（圖／翻攝自JTBC）

Wanna One合體行程倒數，連兩天出席金唱片音源部門與唱片部門頒獎典禮，也連續兩天都獲得本賞的肯定，證明了他們過去1年來的高人氣與好成績，不過隨著合約在去年12月31日到期，只剩下包含今天2場頒獎典禮有機會公開合體，1月底則透過專場售票演唱會與粉絲say goodbye。

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Wanna One, 金唱片, 日韓風

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