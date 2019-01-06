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特／臧芮軒拚轉型「主播到演員」　花4年躍升偶像劇女二

文／記者李欣容

28歲的臧芮軒，起初是在2015年播出的《甘味人生》中飾演「李嘉寶」為人所知，後來又在接檔戲《一家人》中擔任女配角「葉曉冬」，甜美的外型和一路上的努力，4年內就從女配角躍升至第二女主角。

▲▼ 臧芮軒演八點檔起家，3年竄升偶像劇女二。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

▲臧芮軒（左1）演八點檔起家。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

臧芮軒在《艾蜜麗的五件事》中飾演吳姿瑩，本以為和過往偶像劇SOP沒什麼兩樣，女二就是男女主角間的程咬金，但吳姿瑩身上卻是有著悲痛的家暴故事。

▲▼臧芮軒跟張書偉拍家暴戲雙雙掛彩。（圖／東森提供）

▲臧芮軒跟張書偉拍家暴戲雙雙掛彩。（圖／東森提供）

臧芮軒和書偉在拍夫妻間衝突戲時，一方面希望書偉能來真的，一方面自己也要控制住力道，否則真的會往牆上撞，事後看拍攝螢幕，抓頭髮、掐脖子都那麼真實，讓臧芮軒忍不住起雞皮疙瘩喊：「天阿，好可怕哦！」

▲▼ 臧芮軒演八點檔起家，3年竄升偶像劇女二。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

▲臧芮軒主播出身。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

臧芮軒剛出道時擔任氣象主播，反應快說話又流利，加上外型甜美，姣好身材，累積不少人氣，也主持過行腳類節目，臧芮軒可以說是不為自己設限，任何工作都積極嘗試，只不過她從來都不走性感風，即便有較為成熟的裝扮，也都只是露露小肩膀，她曾笑說：「我沒有要走這個路線啦！」

▲▼ 臧芮軒演八點檔起家，3年竄升偶像劇女二。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

▲臧芮軒風格多變。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）

從主持外景、八點檔、偶像劇等，臧芮軒在短短4年就替自己打下不錯的成績，雖有著一張娃娃臉，但看得出她努力嘗試多種戲路，不能永遠都是乖乖牌，雖然接戲的頻率不高，維持在1年不超過2檔的節奏，但她將表演能量集中發揮，效果確實不錯。

起初還只能在大堆頭合照中看到她，現在她已經可以站在主要角色區了，除了拍戲之外，她也常在社群網站和粉絲互動，經營自己不遺餘力，轉型這條路不好走，也不是人人走的順，但臧芮軒用自己的方法，步步耕耘，不求快但求好，是難能可貴的優點。

黑貓每次上完廁所就「鼻塞」　一抬頭網友全笑翻：這批貨很純！

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關鍵字

臧芮軒, 一家人, 曉冬, 艾蜜麗的五件事

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