《與神》台灣票房年度第三！　推薦2018錯過可惜5部韓影

文／彭紹宇

2018年對韓國電影而言，絕對是重要的一年。李滄東執導的《燃燒烈愛》帶領韓國成功進入奧斯卡外語片九強，這不是件簡單的事，鮮少人知道，韓國從未進入奧斯卡外語片名單，甚至連九強都未曾選入，儘管韓國電影產業發展蓬勃，由於政府選派策略有誤，導致儘管亞洲的日本、台灣與中國都已多次入圍，韓國卻是名符其實的後段班。今年《燃燒烈愛》打破自1962年首次報名以來全部槓龜的慘況，雖然最後被正式入圍名單五強中排除，卻為韓影注入一劑強心針。

▲《燃燒烈愛》可能角逐奧斯卡最佳外語片獎。（圖／華聯國際提供）

視角回到台灣，去年引進台灣的韓國電影數目呈上升趨勢，若攤開票房，韓影表現其實不錯，票房資優生《與神同行：最終審判》挾帶首集氣勢與演員來台宣傳，最終賣破近4.8億，高居全台年度總票房第三，在一眾好萊塢大片霸榜之下，韓國成為前二十高票房的電影出品國中，唯一美國之外的國家。

▲2018韓影十分精彩。（圖／翻攝自Daum Movie）

此外，夏天上映的《冠軍大叔》也表現不俗，雖沒有到達破億門檻，仍靠口碑行銷創下超乎預期的成績。前三至十名依序如下：《鬼病院：靈異直播》、《雨妳再次相遇》、《屍落之城》、《Burn the Stage: The Movie》、《非賣品》、《極智對決》、《1987：黎明到來的那一天》、《致命目擊》。

這些票房高的電影或許對大家都不陌生，但有哪些是2018年非常優秀，但卻獲得較少關注的韓國電影呢？筆者選出去年度五部最佳韓影，其中有大師作品，也有新銳導演處女作，有影帝影后加持，也有劃時代意義的轉型正義電影，或許它們在票房表現上並非名列前茅，但保證值得一看。

5. 《女高校生死了以後》（2018金馬影展放映）

▲《女高校生死了以後》海報。（圖／翻攝自Daum Movie）

以校園霸凌為題，將受害者、加害者、校方與加害者家長等多重角色納入，精準反映韓國重視集體性的民族性格，更勇敢觸碰在韓國仍相當保守的同性議題，冷冽畫面與影片所想表達的絕望氣息相互呼應，帶有些許懸疑成分，以小喻大，探討至全韓國的社會通病。

▲筆者與導演金宜奭（右）。（圖／彭紹宇提供）

出自年輕導演金宜奭之手，此片雖未在台灣正式上映，但被選入金馬影展，廣受觀眾好評。而這也是他的首支執導長片，筆者影展期間曾訪問導演，他表示想拍出一部「超越性別的作品」，藉由導演身旁友人的親身經驗發揮，儘管初出茅廬，但劇情勾勒技巧純熟、氛圍營造令人驚豔，全片完整度相當高，幾乎看不出青澀痕跡，絕對是未來令人期待的新興導演。

延伸閱讀： 【金馬專題】2018金馬影展 | 奈派克獎入選影片總評

4. 《花漾奶奶秀英文》（2018/1/12上映）



表面上是一位老奶奶學英文的故事，但隱藏於背後的原因卻令人心碎，探討日韓糾纏超過半世紀以上的慰安婦議題，以這段歷史的受害者為視角，帶領觀眾重溯二戰時期那段身不由己，為她帶來多深的心理後遺症，並突破旁人輿論和自身壓力，願意為了歷史真相站上國際舞台。

儘管有些韓式煽情，但其實改編自真實故事，奶奶的原型是李詠書，她的後半生都為慰安婦權益奔波，值得一提的是，去年夏天也有另部《她們的故事》上映，同樣講述慰安婦議題，並以1990年代日韓「關釜裁判」為創作母題。

《花》是我心目中去年票房最被低估的韓國電影，年初在台上映時未受關注，原因除了當時段多部大片同時競爭（當時《與神同行》、《STARWARS：最後的絕地武士》和《可可夜總會》正熱賣），另外猜測應受片名影響，使台灣觀眾容易產生錯誤的先入為主，儘管看過的觀眾大感意外並幾乎無不推薦，然口碑並未建立，在票房表現上並不出色。

延伸閱讀： 《花漾奶奶秀英文》：喜劇底下，道盡日韓慰安婦問題的無解與蒼涼

3. 《北風》（2018/9/7上映）



囊括一票影帝級名演員黃晸玟、李聖旻、趙震雄、朱智勛，以及歌手李孝利驚喜出演，在韓國本土年度票房也名列韓片第五，改編自曾轟動一時的南韓間諜黑金星事件，在去年南北韓關係大躍進之際，這部電影來得很是時候。

雖是諜報片，卻令人感受到濃厚的兩韓兄弟情誼，儘管描繪嚴肅的政治題材，電影卻選擇用溫柔的方式詮釋，傳達每個人都是身不由己。政治本身之惡絕非必要，卻都難以避免，無論是自由世界的南韓或三八度線那端的北韓，沒有一方是絕對正確，甚至在政治世界中，我們會發現意識形態其實也只是服務利益的道具，這才是最殘酷的真相。

延伸閱讀： 《北風》：專屬南北韓的精彩諜報片﻿

2. 《1987：黎明到來的那一天》（2018/1/12上映）



韓影「民主三部曲」來到最終章，這回背景是1987年的南韓民主化運動。一九八七對所有韓國人而言都是難以忘記的數字，就像是分界點，如果沒有那年的抗爭與轉型，韓國就不會是我們所熟悉的現狀。

同樣善用真實改編的後座力，幾位不幸在威權體制下犧牲的大學生烈士朴鍾哲、李韓烈，電影重新帶領觀眾回到躁動不安的那年，且以大部分皆為真人的角色，串起每個人在那場運動中的微小改變，對這段歷史不熟悉的觀眾而言，這部電影觀影經驗會是震撼的，民主權益的得來不易，總得需要我們親自與那些歷史人物共同心跳與緊張才得以了解。

筆者已在不同場合下多次看過這部電影， 依然每次都震撼不已，韓國將歷史事實改編影視的實力已經達教科書等級，而這部經典電影在未來必定將被拿來一播再播。

延伸閱讀： 《1987：黎明到來的那一天》：我們剩下的最後武器，就是真實

1. 《燃燒烈愛》（2018/6/29上映）



南韓大導李滄東睽違八年的新作，五月坎城首映即轟動一時，儘管最後擦身金棕櫚獎，但也刷新坎城影展場刊評分新高。

《燃燒烈愛》由村上春樹小說改編而成，卻在李滄東手上拍出獨樹一幟的樣貌，極具詩意與多重隱喻的呈現手法，反映這個世代青年族群的集體無力、茫然與剝奪感，謎一般的世界在此片中釀成一股憤怒，時不時表露出的階級對立與人性病態，讓電影宛若一團烈火，將那些不滿意或無力改變的社會現狀燃燒殆盡。

李滄東的電影風格獨具，帶給觀眾的觀影體驗極有魅力，茫然青年（劉亞仁）、韓國富裕階級（史蒂芬元）與富有神秘色彩的瀟灑女孩（全鍾淑），三人都交出從影以來的代表作，尤其全鍾淑更是位電影新人，表現卻一點都不遜色另外二位。

這部是筆者認為去年度品質最高的韓國電影，或許可預期並非每個人都能吃李滄東這套，耐人尋味與故弄玄虛往往一線間，但這是部會引發自我省思的電影，真正迷人的，是你出了戲院後如何詮釋它。

延伸閱讀： 《燃燒烈愛》：那些無法忘記的不存在

同場加映不可錯過：

《東柱：時代詩情》（2018/3/16上映）

《克萊兒的相機》（2018/5/25上映）

《親密陌生人》（2018/11/02上映）

《分秒幣爭》（2018/12/7上映）

延伸閱讀： 《分秒幣爭》：被韓國人刻在骨子裡的教訓

經典重映百看不厭：

《華麗的假期》（2018/2/28上映）

《原罪犯》（2018/5/11上映）

《殺人回憶》（2018/7/06上映）

《揭密風暴》（2018/7/20上映）

彭紹宇

1997年出生，政大外交系學生，從娛樂、戲劇、社會與各種觀察視角，與你們分享任何不該錯過的韓國大小事，現自學韓文中，致力守護心中的小行星。看更多請至部落格【彭紹宇】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多彭紹宇專欄文章