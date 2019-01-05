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教會學生勒昏、壓頭浸泳池全否認！南韓節目挖出驚人真相

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

巨濟（거제）是韓國慶尚南道的一個城市，最近卻因為校園暴力，已變成一個很嚴重韓國社會議題討論的焦點。

▲南韓校園暴力，巨濟學生被勒脖昏倒。（圖／翻攝自SBS）

▲南韓校園暴力，巨濟學生被勒脖昏倒。（圖／翻攝自SBS）

巨濟市一名學生A男，在超過1年長時間被教會朋友們施暴欺負，雖然從國中開始他們就一直是朋友，但教會朋友們打他、在街上抓著他的頭髮轉圈...A男的母親知道這件事以後，就叫了欺負她兒子的其他學生，與他們的母親過來，當然，這些家長們都否認這件事，大家也把苗頭對準被害學生與其母親，表示問題出在他們身上。

A男說他們會把他打昏，上次被打昏後醒來時，其他的學生們正在笑，還說他眼睛都翻白了...去年的夏天，教會辦了修練會，他們把A男的頭壓到泳池裡，還對他吐口水，導致現在A男已經第四個月沒有去上學了，一直在接受治療。

韓國節目《그것이알고싶다（我想瞭解它）》為了求證這事件，製作群與A男指認的學校同學與他們的家長們一起見面了，B男的母親委屈地說，『我們不接受對方的指控，全都是謊言。我孩子沒有打昏他。』其他的同學也說，『A跟B看起來很要好，沒有什麼單方面的暴力行為。』

▲南韓校園暴力，巨濟學生被勒脖昏倒。（圖／翻攝自SBS）

▲施暴學生與母親都否認暴行。（圖／翻攝自SBS）

包含A男說他被四名同學勒脖子，其中B男一次、C男一次，甚至還被他們勒暈，但當製作群去跟其他同學詢問的時候，大家都口徑一致，其他學生們都說沒有這種事，沒有勒過他，他也沒暈倒過，一度陷入羅生門。

然而製作群掌握他們做完禮拜之後，教會附近的監視器畫面。在監視器中，A男被另名男學生勒住脖子拖著走，直到他失去意識倒在地上。A男暈倒後，勒住他的學生發現他沒動作以後才放開他，其他學生一點反應都沒有，只是在旁邊觀看。

後來B男還去踹了他的腳，拍了他的屁股，他才突然躍起，然後跟其他孩子們一起離開...他本來正拿著手機在用，手機掉了自己都沒有發覺...站起來後就直接走了，看旁邊其他學生的反應，更可以知道這種事已是慣性，並沒有任何人感到驚訝或是想阻止的樣子。

▲南韓校園暴力，巨濟學生被勒脖昏倒。（圖／翻攝自SBS）

▲監視器清楚拍到施暴畫面，讓施暴者啞口無言。（圖／翻攝自SBS）

有醫師看了監視器後表示，『這不是正常的昏迷狀態，如果是真的昏倒了，不可能一下子跳起來。應該是比他們所說的勒脖子還更嚴重，看起來是很危險的暴力行為，但因為是短時間壓住脖子，所以沒有造成真的無法呼吸或是失去意識。』

家長們一開始都說自己的孩子沒有做過這種事，但在看過影片之後改口，說不知道為什麼要做這種事？這些學生們也輕描淡寫說只是勒勒脖子，但是畫面看起來絕不只是玩玩，也不是只做過一兩次的樣子，動作也非常熟稔！而教會那邊也都是站在加害學生那邊，教育這些孩子的老師甚至跟A男母親說，『原諒比真實更重要。』

==============

這個事件已有在青瓦台網站發起請願，而這個節目也製作了這個專題，幸好製作群有找到幾個月前的監視器（還好尚未被洗掉），希望行使暴力的學生可以得到該得的罰則，若是有什麼問題也希望能釐清。

教會耶...信教不是應該心存善念嗎？雖然我已見過太多跟我想像不同的宗教人，還是對於青少年這樣的行為感到很驚嚇～唉唉

太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

校園暴力, 巨濟, 我想瞭解它, 霸凌, 日韓風

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