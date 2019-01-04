好萊塢職災！羅莎蒙派克入戲太深「身高倒縮1.5cm」

記者洪文／綜合報導

《控制》女星羅莎蒙派克（中文名：裴淳華，Rosamund Pike）在真人真事震撼改編的電影《私人戰爭》（A Private War）完美複製本尊，以精彩的「附身系」演出，搏得觀眾一致盛讚，更讓她問鼎本屆金球獎戲劇類影后，驚人的是，她為了詮釋這位傳奇人物，入戲太深甚至頻傳「職災」。不僅因為戴著「獨眼眼罩」而撞到頭，甚至在大馬路上踩空，更因為長期模仿本尊「拱背」姿勢，拍完後身高竟縮水1.5公分。更慘的是，她還與角色本尊一樣得了「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

▲羅莎蒙派克新片《私人戰爭》劇照。（圖／采昌提供，以下同）



「獨眼女記者」瑪麗科爾文，因為被戰火波及而失去左眼，但她不因此示弱，反而持續在戰場中奔走，也意外讓「獨眼眼罩」成為她勇氣的象徵。羅莎蒙派克為了詮釋《私人戰爭》這位傳奇人物，開拍前就自備「獨眼眼罩」，並規定自己隨時隨地都必須戴著。沒想到這個決定，反而讓她的日常生活危機四伏！她在訪問時心有餘悸地表示：「我研究她生前的影像，發現她比一般人更常低著頭看地面。那時我沒有想太多，但當我真的戴上眼罩生活後，我很快就能體會她的感受。開拍前我總是戴著眼罩到處走，卻常常因為抓不準距離而撞到頭，甚至好幾次失去平衡，差點在大馬路上踩空跌倒，真是險象環生！」



此外，為求精準複製瑪麗科爾文的神態，羅莎蒙更在開拍前聘請「肢體指導」和「語言指導」專業老師，並仔細研究瑪麗科爾文的一言一行。她對此回憶：「我研究她如何說話、如何走路、如何抽菸。老實說，這真的不容易，因為我和她的差異實在太大。舉例來說，我現在的年紀比她過世時年輕許多，而且她是美國人、我是英國人。但無論如何，我是演員，我必須改變自己的一切，盡我所能地去變成她。」





更讓人驚訝的是，羅莎蒙派克在拍完《私人戰爭》之後，某天到醫院做例行性健康檢查，讓她驚訝發現，因為長期模仿瑪麗科爾文的「拱背」姿勢，竟讓她的身高倒縮1.5公分：「我當下要求醫生再量一次，但不管量幾次，結果都一樣，我真的變矮了！這讓我覺得很神奇，這個角色竟為我帶來如此不可思議的改變！」



事實上，這個角色不僅對羅莎蒙派克造成生理上的改變，更深深影響她的心理狀態。尤其本片描述瑪麗科爾文在戰場上看到太多慘不忍睹的死亡，因此罹患「創傷後壓力症候群」，沒想到羅莎蒙也因為入戲太深，下戲後同時備受「創傷後壓力症候群」折磨。她對此補充：「為了進入角色，我必須讓自己暴露在恐懼當中。我的理智或許知道我在演戲，但我的身體卻完全信以為真。因為這感受太真實，我的身體真的感受到那些痛苦，讓我當時得到創傷後壓力症候群。」

不過，羅莎蒙對角色的巨大投入與付出，也讓她獲得觀眾與影評一致盛讚，更因此榮獲本屆金球獎戲劇類影后提名，甚至連瑪麗科爾文的親生姊妹凱特科爾文都在觀影後驚艷表示：「看到電影的第一幕，我就覺得『天哪！這是瑪麗沒錯！』她真的捕捉到瑪麗的神韻，並讓她在銀幕上重新活了起來！」



《私人戰爭》描述身在戰火最前線的戰地記者瑪麗科爾文（羅莎蒙派克飾演），長期在戰亂當中奔走，揭發戰火之下的真相，並為平民百姓發聲。為了報導凶險的「斯里蘭卡內戰」，她被戰火波及而失去左眼。然而她不因此示弱，反而自豪地戴上有如海盜般的黑色眼罩，與戰地攝影師保羅康羅伊（傑米道南飾演）繼續在戰場上穿梭。這樣的生活方式，讓瑪麗深受「創傷後壓力症候群」（PTSD）折磨，腦子裡總有揮之不去的雜音，以及血肉模糊的痛苦記憶。即使如此，那股報導真相的強烈慾望，還是一次又一次地把她拉回戰場當中。直到，她來到生平所見最慘烈的革命－－「阿拉伯之春」。

《私人戰爭》將於1月4日在台上映。