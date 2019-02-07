有權勢就能掩蓋骯髒真相？ 從《Player》看清法律只能偶爾伸張正義

文／歐爺

法官如何恐龍，我們似乎已經漸漸習以為常，但是當檢察官們也一起在這渾水之中時，真的會覺得世界無望還沒救了，而「非法正義」也將成為一種解套模式...2018年九月播出的韓劇《Player》，劇情主軸在諷刺大眾以為能從法律、執法者身上得到正義的伸張，但在這個國家其實是被用來保護為所欲為的企業家、富二代，以及成為政客上位的工具。

▲▼《Player》劇情主軸在諷刺南韓當前社會的現況。（圖／愛奇藝台灣站提供）

我在這裡先介紹一下《Player》裡的4人犯罪組織成員，帥到沒天理神級騙子領導者－姜赫利（宋承憲 飾）、技術好又超正的賽車手－車雅玲（鄭秀晶 飾）、用拳頭就能KO一切的打手－振雄（太元碩 飾）、很宅能力卻世界級的駭客－林炳旻（李施彥 飾），阿對了！另外還有一位與他們合作的清廉檢察官－張仁奎（金元海 飾）...看似相互衝突的雙方，卻是讓金字塔頂端人士頭痛至極的團隊。

▲與4人犯罪組織合作的是一位想拯救檢察界名聲的檢察官。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）

既然都已經被取名為「犯罪組織」，可想而知，這四個人在正規法律中就是「犯罪者」的存在，他們拐騙、洗劫金錢，但受害者全都是企業家、富二代，以及政治人物；看到這裡，是否會覺得「阿不就是廖添丁嗎？」是的，這部韓劇就是充滿了廖添丁的精神。

▲劇裡的犯罪組織只對金字塔頂端的人下手。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在看劇的過程中，只要那些金字塔頂端的人被公開醜聞、不法的事實，而且錢財還被洗劫一空時，內心就會無比痛快，也排解了自己對世故社會的一些不屑。不過，冷靜下來想想，「真正的正義」竟然是要從非執法人士那裡取得，而我們常常想倚靠的法律和執法者，卻都是在保護有錢、有權的人，說起來還蠻諷刺的！

▲「真正的正義」已經變成要從非執法人士那裡取得。（圖／翻攝自Instagram／songseungheon1005）

我自己看完《Player》後，印象最深刻的兩句台詞就是「人都按自己能做的方式活下去」、「過程要正義，結果要公正」。是啊...這個世界上，大家因為一直在找尋著自己的定位，抑或只為最簡單的生存，都有屬於自己一套的作法；但只過了不到30年人生的我，目前還是覺得「善良」是一切的解套（有人要來打醒我嗎？），不要因為多數者的世故而逼著自己也跳入污水裡，不要因為歪路一時的有利可圖也踏上了不歸路，因為最後老天還是會給出該有的報應，該還的依然要還！

●歐爺／星光雲社群，崇尚天馬行空的浪漫，卻又對任何不公想抗爭到底的矛盾份子。目前還深信混濁的世界依然有純粹正義存在著，喜歡從音樂、戲劇、電影裡找出創作者想帶給世人的省思與警惕訊息。