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別帶小孩來演唱會！東方神起昌珉教給粉絲的「超現實」人生態度

記者游舜喜／綜合報導

一般大眾對「偶像」經常會有完美、夢幻的想像，不只要求他們在舞台上光鮮亮麗，連私下的生活、品德、個性也要比一般人更美好。但東方神起昌珉出道多年來，不只努力做好歌手本分，也從不畏懼讓粉絲知道，他是偶像也是人，偶像也會累、會餓、會有慾望，而這些不時展現出來的「人性面」，反而讓他更顯「親民」，偶爾不那麼積極、有點現實的「人生態度」也被粉絲所津津樂道。

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自昌珉IG）

人生字典裡沒有哪兩個字？
昌珉：「少吃。」

185公分高的昌珉，身材也非常養眼，胸肌、腹肌、人魚線兼具，但看起來瘦瘦的他其實是個不折不扣的吃貨兼酒精愛好者，曾在節目上分享家裡有一個冰箱專門放各式各樣的酒類，吃飽的時候會對自己很生氣，愧疚地覺得：「為什麼我只能吃這麼多？」當東方神起被問到人生字典裡沒有哪兩個字？允浩回答：「後悔」，昌珉則說：「少吃」。

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自昌珉IG）

▲ 昌珉經常在IG分享吃吃喝喝的照片。（圖／翻攝自IG）

而這樣愛吃、愛喝的昌珉，卻能在演唱會上展現完美的身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋的背後，是他休假日也要請教練到家中按表操課，還曾有一段時間為了雕塑身材而節食，放棄他最愛的啤酒和美食。他曾在受訪時自爆：「允浩私底下也不輕易流淚，但我就很容易哭，因為節食的關係，時隔一個月再次吃到肉的時候，真的哭到不行」。

不只坦承自己對美食的執著程度，昌珉也曾在演唱會上向粉絲抱怨：「大家總是想看我脫衣服，真的拜託你們，我很累的，你們一直讓我脫，我就得運動、就得控制飲食，拜託你們，吵死啦～」雖然是一貫和粉絲「互懟」的開玩笑語氣，也能看出為了維持「偶像形象」，昌珉真的很努力也很辛苦啊！

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自昌珉IG）

▲昌珉為了維持完美身材，費了很多心力。（圖／翻攝自IG）

會讓你變得積極樂觀的一句話是什麼？
昌珉：「今天就到這裡結束！」

和時時刻刻「以熱情生活」、充滿勝負慾的隊長允浩不同，昌珉對於人生更偏向「佛系生活」的態度，他曾在節目上說自己非常討厭和別人競爭，對於人氣高的後輩歌手們也不會有想要一較高下的衝勁，而是抱持著「你們走你們的路」、「不覺得全國人民都必須認識我」的想法。雜誌訪問中問到：「會讓你變得積極樂觀的一句話是什麼？」昌珉也像一般不愛上班的人一樣，笑著說：「今天就到這裡結束！」。

除了沒有強大的勝負慾，昌珉對於工作也是偏向「現實派」風格，在2018年底的日本巡迴演唱會上，為了更接近歌迷，東方神起被安排搭著氣船，在巨蛋3樓看台左右的高度演唱。但其實允浩曾說過有點恐高，昌珉更是在表演完後，公開在舞台上吐槽：「對高的恐懼感已經勝過對歌迷的愛，忍不住想：『在這麼高的地方唱歌的意義是什麼......』」超直接的心聲讓歌迷大笑。

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自昌珉IG）

▲ 昌珉經常在演唱會上吐槽歌迷或工作人員。（圖／翻攝自IG）

「我們沒有大家想像的那麼可憐，但比大家想像得還要有錢！」

昌珉的有話直說一直是受到粉絲喜愛的原因之一，身為活動這麼多年的偶像歌手，東方神起的收入也備受關注，尤其韓媒每年都會報導收入排行等等，兩位成員雖然花錢低調，但昌珉也不諱言努力工作多年收穫並不少。某次演唱會上他提及近年團體發生了很多事情，讓歌迷忍不住發出心疼的叫聲，沒想到他立刻發揮毒舌功力：「我們沒有大家想像的那麼可憐，但比大家想像得還要有錢！」成為讓粉絲印象深刻的經典語錄之一。

不只對自己的工作收入坦蕩蕩，昌珉也從不避談一般人最現實的渴望：「金錢」。東方神起曾被訪問絕對無法拋棄的是什麼？允浩認為是「Pride（自尊）」，昌珉則直接了當地回答：「錢。」對於日本官方後援會每個月提問的不同問題，昌珉也在不同的月份表達了對「石油大王」的執著：

Q：想要嘗試一次的夢想職業是？
允浩：我從小就想成為檢察官
昌珉：石油大王

Q：交新朋友的話，什麼樣的朋友比較好呢？
允浩：不用多說也能心意相通的朋友
昌珉：阿拉伯的石油大王

Q：如果神靈出現，你希望祂幫你實現什麼願望？
允浩：我想要可以飛上天
昌珉：成為石油大王！

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自）

▲ 昌珉回答粉絲提問，顯示對石油大王的執著。（圖／翻攝自推特）

「做好應該做的事情，再來愛我們就好了。」

可以成為出道15年還是維持頂尖的偶像，昌珉的人生觀當然不只是追求美食、美酒、金錢如此一般，身為家中長子，加上15歲的年紀就出道進入社會，讓他有著不同於一般同齡人的成熟，除了願意讓粉絲感受到他「親民」的一面，也不吝嗇給予喜愛他的人一些「毒舌但絕對實用」的忠告。

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自昌珉IG）

▲昌珉除了說話毒舌有趣，也經常說出很實用的人生道理。（圖／翻攝自昌珉IG）

曾有媒體問他：「人生的主題是什麼？」昌珉回答：「人生就是一個人來，一個人走。」年輕時學生粉絲多，他會苦口婆心：「學習不是人生的全部，但如果連學習都無法克服的話，我們還能做什麼？」被粉絲提問：「學習歷史的時候，應該聽什麼歌曲呢？」他也毫不客氣回答：「學習時就不要聽歌了。」而看到粉絲們長大組成自己的家庭，攜家帶眷來看演唱會時，他雖然高興，卻還是忍不住操心：「就我個人而言，希望不要帶小孩子來看演唱會，我覺得現場的音響、燈光對這些孩子太可憐了。

比起撒嬌嘴甜賣萌，昌珉多年來更樂於當一個「現實派偶像」，對待粉絲就像他對待自己的生活一樣認真，不只把自己的事業、生活照顧好，也希望支持他的人跟他一樣。某次訪問中，他說：「雖然只有歌迷的支持才能成就歌手，但是每個人都有自己的生活，不放棄自己應得的，做好應該做的事情，再來愛我們就好了。」就是這麼現實，也是這麼真誠的想法，讓他成為仙后們願意一直追隨的偶像。

▲▼ 東方神起昌珉。（圖／翻攝自昌珉IG）

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