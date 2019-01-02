《比悲傷》片名招商不利原想改這5字　被嫌「很鏘、很煩」

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▲《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙和編劇呂安弦接受《ETtoday星光好選喆》節目專訪。

記者陳品妤、 主播簡立喆 ／專訪報導

2018最賣座國片《比悲傷更悲傷的故事》雖然上映已經一個月，元旦長周末一樣有票房，持續朝三億門檻邁進。這部電影光是片名就夠吸睛，導演林孝謙和編劇呂安弦回憶起最初拍電影募資時，片名叫《比悲傷更悲傷的故事》讓他們一度集資困難「投資人一聽到片名就認為『這也太悲傷了吧，這種電影不會賣啦！』紛紛不敢投資。」。

導演林孝謙在接受《ETtoday星光好選喆》節目專訪時說：「原本韓版片名是叫做《最悲傷的事》，我們覺得可能太可憐，想更改片名，但想到的名稱都很鏘、很煩。」

▲《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙和編劇呂安弦讓全台哭出近三億票房。（圖／記者林敬旻攝）

導演和編劇兩人一開始想了很多片名，例如：《愛情的盡頭》、《幸福的最後》、《愛情的彼端》，甚至還有其他電影已經用過的《想與你相遇》，但覺得都不合適，因此沿用《比悲傷更悲傷的故事》，沒想到因為片名太過悲傷，在招商募資時一度相當不順利：「每次去見投資人，提出這個片名大家就搖頭，投資方總會說『這也太悲傷了』，都不敢投資，所以我們只能強調這只是暫定片名，打算之後再更改。但後來越叫越順口，我們就想就跟他賭了！」，沒想到還真的賭中，電影大賣！就連《星光好選喆》主持人立喆也認為電影前半段劇情其實很歡樂，一點也不悲傷。

▲（圖／比悲傷更悲傷的故事劇照）

男主角劉以豪為了讓自己能符合電影裡癌末病人的模樣，林孝謙說：「他在開拍前特別減重４公斤，把自己弄得極度憔悴，我還一度認不出他是劉以豪。」，擔心劉以豪入戲太深無法跳脫，導演竟然突發奇想利用「精油催眠法」幫助劉以豪入戲和出戲：「每次拍戲前我給劉以豪文這種味道他就能變成電影裡病懨懨的男主角，拍完戲就給他聞另一種味道，他就會變回劉以豪，這招真的很有用，我們殺青後的六個月要替電影配音，一樣一聞劉以豪就可以立刻落淚。」，意外發現導演的特異功能。

「如果說劉以豪是投入派，陳意涵則是陷入派」，相較於劉以豪在片場的緊繃感，女主角陳意涵在現場則是收放自如的實力派演員。「陳意涵在片場很活潑，總是嘻嘻哈哈的，但321一開拍可以立刻落淚，再一喊卡又嘻嘻哈哈出去玩了！」林孝謙和呂安弦這麼說。

▲《比悲傷更悲傷的故事》榮登2018台灣電影票房冠軍,劉以豪和挺著孕肚出席答謝記者會的陳意涵。（圖／記者李毓康攝）

兩位實力派演員讓許多觀眾在影廳裡哭掉了不少包衛生紙，拍片過程中演員其實一樣也哭慘了；陳意涵在一場客廳沙發椅上的哭戲，因為一鏡到底的需要必須哭18次，最後哭到無法記得連戲：「陳意涵哭到一把鼻涕一把眼淚，到最後哪一隻手拿衛生紙，衛生紙又放在哪一邊，她當時還得拿錄音筆，哪一隻手拿，哪一隻手按下錄音鍵，到最後通通無法記得連戲了，還得靠後製把放錯地方的衛生紙消除掉。」林孝謙和呂安弦兩人回憶道：「要她哭這麼多次，真的覺得很對不起她，不過台北電影節影后果然辦到了。」。

主持人立喆也補充：「我常常覺得演員動不動就百萬片酬，我現在知道他們工作很辛苦」。而電影殺青後陳意涵也緊接著傳出結婚和懷孕喜訊，電影票房也大賣，可見淚水排毒有成，後續喜事連連。

▼陳庭妮和張書豪一樣有許多幕後趣事。（《星光好選喆》節目）

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