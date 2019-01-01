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奶茶妹妹爆粗口「最喪的一年」　忍千億老公性侵風暴…朋友圈截圖網瘋傳

▲奶茶妹妹忍4個月，疑似表態老公劉強東性侵事件。（圖／翻攝自IG／章澤天）

▲奶茶妹妹忍4個月，疑似表態老公劉強東性侵事件。（圖／翻攝自IG／章澤天）

記者陳芊秀／綜合報導

「奶茶妹妹」章澤天從網紅晉身京東集團CEO夫人，原本婚姻幸福美滿，老公劉強東2018年8月在美國遭指控性侵，雖然全案以證據不足獲得不起訴，丈夫仍公開道歉信「事發當天我的行為都給我的家庭、特別是我的妻子（奶茶妹）造成了巨大的傷害。」事件發生屆滿4個月，夫妻互動持續受人矚目，1日出現一則疑似她在朋友圈的貼文，再度引發外界高度關注。

陸網瘋傳一個聲稱是奶茶妹妹的朋友圈發文截圖，「最喪的這一年想來想去只有三個字來總結：傻b了（實在沒有一個更文雅的詞能放在這裡）。不論是婚姻上天降橫禍傻b了，還是工作生活上猛然發現自己早已在傻b的路上而不自知。很多人在上周恭喜我，還有人說經過了考驗就會涅槃，大家都在告訴我一切告一段落了你可以安心了。其實恰恰相反。外部壓力解除了，才是必須直面自己內心感受的時候。人生不容易，每個人降生的第一件事都是哭。當然生活不會因誰的悲傷而停止，新年的鐘聲依舊敲響，在歡聲煙火中只能說一句，shit happens.」截圖上的大頭照和網路暱稱，和前次中秋節朋友圈外流的截圖是一樣的，不過仍未能證實是出自章澤天之手。

▲奶茶妹妹章澤天朋友圈發文網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲奶茶妹妹章澤天朋友圈發文網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

奶茶妹妹以清新形象爆紅，嫁入豪門後仍維持優雅氣質，向來給網友人生勝利組的印象。她在性侵風波4個月以來，沒有再更新IG，僅在中秋節時透過朋友圈發文，曬出1家3口手疊著手捧月餅，象徵家庭依舊圓滿，數天前更被目擊和劉強東滑雪，此次朋友圈發文，不過部分網友質疑發文口吻不像是本人，也有人解讀是首度表態。

▲奶茶妹妹章澤天朋友圈發文網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲奶茶妹妹朋友圈發文網瘋傳，網友半信半疑。（圖／翻攝自微博）

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章澤天, 奶茶妹妹, 劉強東

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