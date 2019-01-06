《90分鐘末日倒數》1年前就拍完！現在才上映難在這一點

圖文／鏡週刊

韓片《90分鐘末日倒數》早在2017年12月1日就已殺青，但導演金秉祐卻用了將近1年才完成後製。他透露：「所有影片素材，我只用一個星期就全部看完，但要剪好這個故事，卻是非常艱難的任務！」

金秉祐平時對時事、社會題材極感興趣，2013年由河正宇主演的《恐怖攻擊直播》，是他受美國911恐怖攻擊事件啟發的作品：「當時我對恐怖主義和媒體報導極感興趣，所以花了4年半的時間寫劇本及進行前製作業；但這部電影並不難拍，僅花了1個半月時間就拍完，最難的是劇本。要呈現一個片長等於事件發生時間長的故事，我發現台詞超過10秒都是浪費！」

《恐怖攻擊直播》中逼真呈現麻浦大橋爆炸的場面，讓韓國觀眾不免聯想到1994年10月21日發生的「聖水大橋崩塌事故」。這起事故雖然並非恐怖攻擊，但卻對講求經濟快速發展的韓國人有如一大打擊，自尊重創。金秉祐坦承：「身為電影工作者，我有責任與義務藉創作提醒大家不該重蹈覆轍。」

國際情勢緊張，恐怖攻擊事件時有所聞，金秉祐在《90分鐘末日倒數》中選擇以私人軍事服務公司（Private Military Company，簡稱PMC）中的傭兵為題材：「原本當兵是國民應盡的義務，但隨著資本主義發展，這種義務也成為外包的概念。當軍事結合金錢，就會產生一定的戲劇效果。」

金秉祐以第一人稱射擊遊戲的概念，呈現以男主角河正宇為主要視角的拍攝方式。2度與河正宇合作，他說：「河前輩在電影中展現絕對的自信與魅力，他的存在填補我許多的不足，尤其在拍片時這種互補的感覺特別強烈。」



更多鏡週刊報導

河正宇一句玩笑話 讓他拍出《90分鐘末日倒數》

韓國電影要拍CIA與傭兵部隊 導演發現國外演員的差異

首部商業片大賣12億 當初只有河正宇堅信有票房