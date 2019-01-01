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Kai爆戀上Jennie開車夜會！　「公司電話被打爆」YG說話了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓媒體《Dispatch》每年1月1日都會爆出一對演藝圈情侶，且精準度堪稱百分之百。2019年新春第一爆，主人公是EXO成員Kai與BLACKPINK成員Jennie。兩人被拍到11月25日在天空公園夜會約會，兩人還被媒體目擊牽著彼此的手。戀情曝光，兩人隸屬的經紀公司SM、YG娛樂第一時間的電話被打爆，直到報導刊出1小時，YG才震驚表示「我們完全不知道」。

▲▼Kai開車夜會Jennie　「SM、YG電話被打爆」公司封口（圖／翻攝自D社）

▲Kai開車夜會Jennie，SM、YG第一時間電話被打爆。（圖／翻攝自D社）

▲▼Kai開車夜會Jennie，SM、YG第一時間電話被打爆。（圖／翻攝自D社）Kai於11月25日被拍到開車載著Jennie，低調現身有名約會景點「天空公園」，他戴著毛帽、深色圍巾，但未把臉部遮住，清楚可以認出他就是EXO成員Kai，據《Dispatch》敘述，Kai先下車，Jennie的車門開著，而這個過程中Ｍ，兩人的手緊牽著彼此，只是沒多久又放開了，Kai更把當天約會的照片上傳到Instagram，掌鏡人正是女生。

▲▼Jennie幫Kai拍照（圖／翻攝自Kai IG）

▲▼Kai與Jennie約會，還在IG上傳女方拍的照片。（圖／翻攝自Kai IG）

▲▼Kai與Jennie約會，還在IG上傳女方拍的照片。（圖／翻攝自Kai IG）

25日結束約會，Kai又在2日結束海外行程後，從機場直奔Jennie宿舍，且手上還拿著一大袋紙袋，被推測應是他在海外購買的禮物，準備送給女方。兩人連續兩次被捕獲約會，成為2019年第一對情侶。

對此，韓媒第一時間致電給兩人隸屬的經紀公司SM、YG娛樂，但所有媒體一致表示，「雙方電話都不接」，直到戀愛抓包照刊登出1個小時，YG方面才向《日間體育》表示：「我們完全不知道，正在確認事實中。」

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