《與神同行》製作團隊跨刀　《90分鐘末日倒數》如虎添翼

圖文／鏡週刊

製作預算高達新台幣4億元的《90分鐘末日倒數》，是韓國導演金秉祐的第2部商業電影，除維持前作在限定空間中呈現真實時間的敘事手法外，在服裝與CG特效也煞費苦心。

《90分鐘末日倒數》背景設定在2024年美國總統大選當天，美國中央情報局（CIA）委託私人軍事服務公司（Private Military Company，簡稱PMC）的傭兵部隊，祕密潛入DMZ的地下碉堡綁架北韓政要，卻反遭埋伏，第三次世界大戰引爆危機一觸即發。在片長124分鐘中，逼真又激烈的槍戰場面長達90分鐘，許多畫面都得經CG特效處理。

《90分鐘末日倒數》被視為韓國2018年壓軸鉅片，劇組工作除了剪接師金燦洙是曾合作《恐怖攻擊直播》的老搭檔外，攝影師金秉書、燈光師申景萬、武術指導盧南植和負責服裝梳化的崔惠琳都是參與過《與神同行》的班底，就連CG特效部分，都是交由《與神同行》導演金容華的Dexter Studios視覺特效公司處理。

在服裝方面，金秉祐認為：「傭兵不需要像真正的軍人，呈現整齊劃一的視覺效果，只要戰鬥時能保有自己的風格即可。」包括河在宇在內的12位傭兵，身上的夾克、褲子、帽子及鞋子，都是在電影開拍前，由演員們與服裝組溝通後量身訂做的，河正宇手臂上的紋身也經過特別設計。



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