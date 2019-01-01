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青峰跨年拆夥首唱《無與倫比的美麗》　下秒變成「唱跳歌手」全場嗨炸

記者洪文／綜合報導

蘇打綠吳青峰31日早上才發布決定獨自出走，晚間登上2019湖南衛視跨年演唱會，除了帶來經典歌曲《無與倫比的美麗》，下一秒也請現場觀眾及網友聽一下他的全新個人單曲《Everybody Woohoo》，舞台上瞬間多了一票舞者，跟著他一起在舞台上唱跳，儼然就是個唱跳歌手。

▲▼吳青峰湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

▲吳青峰湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自微博／湖南衛視跨年演唱會）

這次吳青峰在2019湖南衛視跨年演唱會的舞台由他親自參與討論設計，一開場便讓全場驚豔，像是來到一個夢幻森林，除了大樹、湖泊，還有魚、水母、麋鹿等各種生物再場中出現，超狂的舞台搭配他演唱《無與倫比的美麗》的神仙般的歌聲，讓現場觀眾聽得如癡如醉：「現場聽100分！」

▲▼吳青峰湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自芒果TV）

▲吳青峰湖南衛視跨年演唱會舞台設計。（圖／翻攝自芒果TV）

唱完第一首歌之後，吳青峰表示：「過去的一年很開心，可以一直唱歌、寫歌給大家聽，做音樂就是我最喜歡的事。」談到新的一年，他表示：「請大家繼續支持、鼓勵在每個地方都努力嘗試的我，過去一年我做了很多嘗試，包括我個人的型態出來唱歌，接下來我要帶來個人發行的第一張單曲《Everybody Woohoo》，不管你有沒有聽過，希望大家跟我一起Woohoo。」

舞台上瞬間多了數十位穿著運動服的舞者，圍繞在吳青峰身旁跳起熱舞。他邊唱《Everybody Woohoo》，邊跟著節奏搖擺身體，不時在舞台上轉圈，現場瞬間HIGH炸。

▲▼吳青峰湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼吳青峰湖南衛視跨年演唱會演唱個人單曲。（圖／翻攝自芒果TV）

▲▼吳青峰湖南衛視跨年演唱會。（圖／翻攝自芒果TV）

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青峰, 湖南衛視跨年演唱會, 跨年

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