ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

起光與耀燮感情超好！黃子佼曝後台「兩人互動超有愛」

記者許逸群／桃園報導

韓團「Highlight」的成員起光與耀燮今（31日）擔任桃園跨年倒數前壓軸演出，兩人除各別帶來數首歌曲外，演唱後也留在台上分享這次來台的感觸。雖然兩人沒有合唱，不過主持人黃子佼與Lulu透露，「在後台的時候，你不知道他們互相有多愛彼此！」

▲▼Highlight起光與耀燮。（圖／翻攝YouTube）

▲▼Highlight耀燮與起光。（圖／翻攝YouTube）

▲▼Highlight起光與耀燮。（圖／翻攝YouTube）

黃子佼與Lulu透露，起光在表演的時候，耀燮不斷地在一旁側拍甚至錄影，「不像我跟Lulu在後台都不講話的，他們感情超好。」耀燮笑說：「因為想要記得彼此的樣子久一點。」Lulu則搭話：「還是想要記住起光是全亞洲最時尚的臉？」讓榮獲兩屆「亞洲最時尚臉孔」的起光相當害羞。

▲▼Highlight起光與耀燮。（圖／翻攝YouTube）

▲主持人訪問耀燮與起光。（圖／翻攝YouTube）

當聊到被譽為「亞洲最時尚臉孔」，起光靦腆地說：「我沒有那麼美男啦，是在場每一位的關係才有榮幸獲獎。」隨後也說「看能不能再獲獎一次」。此時黃子佼說：「他一定會連三！因為他有非常好的DNA，他的生日跟我是同一天，我們是同年同月同日生。」事實上兩人足足差了18歲。

▲▼Highlight起光與耀燮。（圖／翻攝YouTube）

▲▼Highlight耀燮與起光。（圖／翻攝YouTube）

▲▼Highlight起光與耀燮。（圖／翻攝YouTube）

耀燮今帶來《It’s You》、《Where I am gone》與《Caffeine》，起光則是演唱《dreaming》、《ONE》與《What You Like》。雖然即將面臨兵役，不過兩人也向台灣的粉絲喊話，「要等我們回來！」

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

推薦閱讀

張惠妹冒雨彩排　「表演超時」不刪歌⋯廣告時間照唱

畢書盡唱完準備要離開⋯黃子佼「一個要求」讓粉絲嗨爆

余苑綺婚紗照「一家四口」曝光　世紀婚禮撒千張喜帖

林俊傑壓軸後才換她⋯觀眾走一半　安心亞唱完哭著回家

你會泡麵嗎？于美人「不加蓋回沖」被讚爆⋯湯真的變濃

姐姐連飛機都開上台！謝金燕「變形巴士」秒換裝

孟耿如唱到一半　給海報的工作人員脫下口罩⋯是黃子佼

周湯豪大走光！高雄跨年彩排「褲子下面全破」裝鎮定

邰智源交換禮物送ＸＸ　解婕翎羞爆：我要送你存證信函

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網罵翻！萬人淋雨呆看邰智源打電競　台北跨年開場冷到爆

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！　TWICE熱舞跳一半「放送事故」網怒了

謝和弦跨年暖問「淋雨很久嗎」下一秒⋯水往頭上澆Man炸

蔡依林首唱《怪美的》獻跨年！雷鬼辮子頭+改良旗袍「炸出豐滿上圍」

昆凌跨年搶看「神級天團」！　周杰倫陪妻追星…台下狂歡畫面曝光

善美「惡魔視角」渾圓胸型全都露　柾國瞬間石化「眼神不敢動」

茄子蛋「這2首」救跨年收視！　阿Ken聽完也誇：快哭了

五月天阿信點歌「翻牌再傻眼」　尷尬笑：又要魔鏡歌詞網！

台北跨年打電競開場被轟翻！　主辦單位華視回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

桃園跨年, Higilight, 起光, 耀燮, 黃子佼, lulu

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台南心時代跨年來了「茄子蛋」　20萬人到場同歡
  2. 頑童帶6辣妹比基尼露屁股蛋！導播切換神鏡頭被讚：加雞腿了
  3. 快訊／朱芯儀懷第三胎！　曬超音波照報喜「老公前世情人來了」
  4. 謝和弦「我是台灣人」畫面秒被卡　主辦單位說話了
  5. 趙麗穎放閃！　直接「點名馮紹峰」表白
  6. 阿滴「黑歷史肥胖照」流出！　臉圓一圈…對比畫面曝光
  7. 陳昇：通常點怪歌都大陸人　變陸黑名單..自爆患被害妄想！
  8. 張藝興唱一半「撕開衣服」胸肌炸開⋯台上SOLO熱舞！全場尖叫：唱跳第一
  9. 張惠妹跨年雨水狂沖臉　她擦乾繼續唱笑虧：根本不用化妝
  10. 《皇后的品格》播一半3主演全得獎！崔振赫笑不出來：別再受傷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366