起光與耀燮感情超好！黃子佼曝後台「兩人互動超有愛」

記者許逸群／桃園報導

韓團「Highlight」的成員起光與耀燮今（31日）擔任桃園跨年倒數前壓軸演出，兩人除各別帶來數首歌曲外，演唱後也留在台上分享這次來台的感觸。雖然兩人沒有合唱，不過主持人黃子佼與Lulu透露，「在後台的時候，你不知道他們互相有多愛彼此！」

▲▼Highlight耀燮與起光。（圖／翻攝YouTube）

黃子佼與Lulu透露，起光在表演的時候，耀燮不斷地在一旁側拍甚至錄影，「不像我跟Lulu在後台都不講話的，他們感情超好。」耀燮笑說：「因為想要記得彼此的樣子久一點。」Lulu則搭話：「還是想要記住起光是全亞洲最時尚的臉？」讓榮獲兩屆「亞洲最時尚臉孔」的起光相當害羞。

▲主持人訪問耀燮與起光。（圖／翻攝YouTube）

當聊到被譽為「亞洲最時尚臉孔」，起光靦腆地說：「我沒有那麼美男啦，是在場每一位的關係才有榮幸獲獎。」隨後也說「看能不能再獲獎一次」。此時黃子佼說：「他一定會連三！因為他有非常好的DNA，他的生日跟我是同一天，我們是同年同月同日生。」事實上兩人足足差了18歲。

▲▼Highlight耀燮與起光。（圖／翻攝YouTube）

耀燮今帶來《It’s You》、《Where I am gone》與《Caffeine》，起光則是演唱《dreaming》、《ONE》與《What You Like》。雖然即將面臨兵役，不過兩人也向台灣的粉絲喊話，「要等我們回來！」