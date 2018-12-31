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安孝燮奪SBS最佳男新人緊張致詞...台下女演員拿手機狂拍

記者吳孟庭／綜合報導

南韓SBS電視台年末舉辦之《SBS演技大賞》，今晚（31日）在2018年最後一天舉行頒獎典禮，最佳男子新人獎由《雖已30但仍17》的男配角安孝燮獲得，他上台超緊張，連呼吸都聽得超清楚，然而鏡頭一照台下，有女演員拿手機狂拍，全場笑翻。

▲安孝燮奪SBS最佳男新人！鏡頭轉台下...女演員手機狂拍他。（圖／翻攝自SBS）

▲安孝燮奪SBS最佳男新人，芮智媛台下拿手機狂拍他。（圖／翻攝自SBS）

SBS最佳男子新人獎由去年得主梁世宗頒發，他才被笑說去年創下最短致詞，差不多只有23秒，今年被問到這個問題，他解釋因為實在是太緊張了，沒想到接著就頒給《雖已30但仍17》飾演他外甥的安孝燮，後者的緊張程度不亞於他當年。

安孝燮一上台就用顫抖的語氣說，「能和尊敬的前輩們一起出席這個場合就很光榮了，給予我這麼意義深刻的獎項非常感謝。」然而他因為太緊張，好幾次深呼吸的聲音大到連主持人申東燁都趕緊安撫「你慢慢講沒關係」，結果他還真的把公司上下工作人員全都唸出來感謝一遍。

不過本來很感動的場面，鏡頭轉向台下，女演員芮智媛竟拿著手機對著台上拍，皺著眉頭、眼淚幾乎奪眶，原來芮智媛也有演出《雖已30但仍17》，和安孝燮、梁世宗等人都有許多對手戲，然而拿手機拍照畫面還是十分搞笑，引起陣陣笑聲。

▲李宥英獲得SBS演技大賞最佳女新人，尹施允台下眼眶濕。（圖／翻攝自SBS）

▲李宥英獲得SBS演技大賞最佳女新人，尹施允台下眼眶濕。（圖／翻攝自SBS）

另外，最佳女子新人獎則由《致親愛的法官大人》女主角李宥英獲得，她上台時，同劇男主角尹施允也眼眶泛淚，被鏡頭捕捉卻還不自知，也引來不少尖叫。

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