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Red Velvet、MAMAMOO淨化耳朵！2018女團10首歌按爆重播鍵

KPOP星系Galaxy A LIEN (一個外星人)

意外撞進KPOP星系的外星人A LIEN，沉迷於音樂、韓團的魅力之處，..

文／A LIEN(一個外星人)

每年都有許多優質KPOP好歌出現，2018年也不例外，這次A LIEN挑選了10首耐聽且讓人忍不住重播回味的女團歌曲，大致選擇了輕鬆沒有壓迫感、一點中毒性但不洗腦，其中也會稍微提到幾位魅力突出的成員們，畢竟音樂MV也是圈飯的一大賣點，開始無限次循環播放囉(⊙‿⊙)

1. OH MY GIRL - Secret Garden

恭喜OH MY GIRL去年獲得初一位，《Secret Garden》正是該一位歌曲，越來越成熟穩重的OH MY GIRL，整首歌曲簡單形容便是輕柔優雅的歌聲，每聽一次越令人著迷，成熟清純的風格相當清新，前奏營造出一種壯闊感，副歌旋律唯美真的大推，MV開頭打開盒子，與圓形舞台產生呼應，及動物特效也相當有趣，孝定、YooA、勝熙的歌唱和亮麗的外型令人心動～

2. Red Velvet - Bad Boy

去年開頭就有好聽的歌，A LIEN給這首MVP，是個人重播次數最多的歌曲(´⊙∀⊙`)，《Bad Boy》也是目前Red Velvet所有歌曲MV中在YouTube點閱率最高的一首歌，來到1.7億。

引人入勝的前奏編曲，加上流暢的主歌，優秀具有記憶點的副歌旋律，簡單但不單薄的編曲搭配各團員們的歌唱，完美達到一首好歌的公式，Red Velvet一直有著非主流但印象深刻的音樂特性，不得不稱讚SM公司的團體在合唱處理的部分真的非常優秀，MV裡特別喜歡YERI和WENDY在MV中的視覺造型，相當亮眼，Red Velvet帶點危險氣息的性感風格，變色瞳大發〜

3. gugudan - The Boots

擁有相當多實力主唱的gugudan，《The Boots》是A LIEN認為目前最好聽的一首gugudan主打。有別於以往的清純風格，這次走成熟路線帶出了團體的歌唱魅力，世正、娜英札實具有爆發力的唱功令人驚艷爽快，另外強調流線感的舞蹈中，美娜在中心位置脫穎而出，團員們在Dance Break的部分展現帥氣舞蹈。

MV中採用大量霓虹燈元素，以及後方大面的電視牆螢幕，色彩飽和、充滿光線和視覺感，編曲和旋律部份具有新鮮感，每個段落的主唱都很有活力，《The Boots》非常值得回味，不過很可惜的消息，忙內慧妍因為健康因素退團，這次也是慧妍退出gugudan前的最後一次活動。

4. MAMAMOO - Everyday

2018年非常活躍的MAMAMOO，除了展現多樣面貌的四季四色專輯計畫，A LIEN推薦的是單曲《Everyday》，混和電音流行風格的清爽歌曲，這麼好聽根本想不到是優酪乳廣告歌啊，四位具備優秀歌唱實力及辨識度的MAMAMOO，在任何一首歌上都能收放自如，隨時都能聽「Everyday」。

5. PRISTIN V - Get It

PRISTIN的五人小分隊PRISTIN V，帶點壞女孩的Girl Crush風格，《Get It》是首編曲非常優秀的歌曲，A LIEN還記得第一次聽到副歌的時候，有Wow的驚嘆感(⊙o⊙)，整首歌非常流暢有個性，以及旋律多變化的段落，聽覺不會感到無趣疲乏，除了團體中廣為人知的娜榮、潔瓊，銀雨在主唱的表現特別吸引目光，團員們歌唱情緒也都展現了壞壞的感性，是首重播多次都不會膩的好歌。

6. fromis_9 - DKDK

去年出道的新人fromis_9，已經有兩次回歸，可以發現fromis_9歌唱和舞蹈逐漸在進步中，《DKDK》少女風格相當清新可愛，滿滿的青春氣息，MV中李賽綸美若天仙，宋河英可愛滿分，絕對不是因為MV有貓才推的(´☉з☉)，另外也推薦另外一首《LOVE BOMB》，可以看到她們更加成熟進化的樣貌，不過重播率來說A LIEN決定選擇《DKDK》〜

7. GFRIEND - Sunny Summer

清純女團的代表GFRIEND，去年第二次回歸的主打歌曲《Sunny Summer》，簡單清爽舒適的曲風，重播100遍也不成問題，團員們在MV中展現搞怪、搞笑風格，相當趣味，整首歌甜蜜感大放送，很適合午後時段播放。

8. Laboum - Between Us

2018年有二次回歸的Laboum，《Between Us》是第一次回歸的主打歌，緩慢且微性感的成熟曲風，歌曲和主唱之間的詮釋恰到好處，昭娟歌唱發揮特別好聽、值得推薦，抒情的歌曲旋律令人沉浸，MV中的光線運用很唯美漂亮，ZN特寫目光為之一亮，讓人目不轉睛。

9. OH MY GIRL - Remember Me

再度推薦OH MY GIRL，就是要讓大家「Remember OH MY GIRL」〜《Remember Me》曲風更加動感，強烈的Bass，負責Rap部分的Mimi表現突出又帥氣，主唱們抒情的歌聲流暢地融入歌曲，不停吸引聽覺，MV開頭的衛星特效很有質感，YooA、Mimi、Binnie視覺引人注目，是MV中的看板人物，OH MY GIRL去年有相當高質量的歌曲，題外話TWICE也是OH MY GIRL的粉絲〜

10. 宇宙少女 - SAVE ME, SAVE YOU

WJSN宇宙少女獲得初一位的主打，恭喜〜去年第二次回歸，一向以夢幻曲風為特色的宇宙少女，《SAVE ME, SAVE YOU》在副歌上更加大眾流行，更有節奏性，前奏和編曲保留了宇宙少女夢幻的氣息，雪娥金髮造型吸引眼球，璉靜的高音不容錯過。

雖然副歌的編舞動作有點特別，以及MV的畫面濾鏡質感跟歷來的主打MV很相似，特效感覺有點生硬，畫面色彩對比調得很重，不過團員的特寫還是很漂亮啦(´☉з☉)，宇宙少女每首歌曲A LIEN都會回放很多遍，夢幻的音樂性在團體定位中並不常見，這次走魔法學院少女的路線，很可惜這次有三位成員因中國活動忙碌而缺席這次回歸啊。

A LIEN (一個外星人)
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關鍵字

KPOP, 女團, Red Velvet, Oh my girl, gugudan, Pristin, MAMAMOO, GFRIEND, fromis_9, Laboum, 宇宙少女, KPOP, 日韓風

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