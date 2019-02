Red Velvet、MAMAMOO淨化耳朵！2018女團10首歌按爆重播鍵

文/A LIEN(一個外星人)

每年都有許多優質KPOP好歌出現,2018年也不例外,這次A LIEN挑選了10首耐聽且讓人忍不住重播回味的女團歌曲,大致選擇了輕鬆沒有壓迫感、一點中毒性但不洗腦,其中也會稍微提到幾位魅力突出的成員們,畢竟音樂MV也是圈飯的一大賣點,開始無限次循環播放囉(⊙‿⊙)

1. OH MY GIRL - Secret Garden



恭喜OH MY GIRL去年獲得初一位,《Secret Garden》正是該一位歌曲,越來越成熟穩重的OH MY GIRL,整首歌曲簡單形容便是輕柔優雅的歌聲,每聽一次越令人著迷,成熟清純的風格相當清新,前奏營造出一種壯闊感,副歌旋律唯美真的大推,MV開頭打開盒子,與圓形舞台產生呼應,及動物特效也相當有趣,孝定、YooA、勝熙的歌唱和亮麗的外型令人心動~

2. Red Velvet - Bad Boy



去年開頭就有好聽的歌,A LIEN給這首MVP,是個人重播次數最多的歌曲(´⊙∀⊙`),《Bad Boy》也是目前Red Velvet所有歌曲MV中在YouTube點閱率最高的一首歌,來到1.7億。

引人入勝的前奏編曲,加上流暢的主歌,優秀具有記憶點的副歌旋律,簡單但不單薄的編曲搭配各團員們的歌唱,完美達到一首好歌的公式,Red Velvet一直有著非主流但印象深刻的音樂特性,不得不稱讚SM公司的團體在合唱處理的部分真的非常優秀,MV裡特別喜歡YERI和WENDY在MV中的視覺造型,相當亮眼,Red Velvet帶點危險氣息的性感風格,變色瞳大發〜

3. gugudan - The Boots



擁有相當多實力主唱的gugudan,《The Boots》是A LIEN認為目前最好聽的一首gugudan主打。有別於以往的清純風格,這次走成熟路線帶出了團體的歌唱魅力,世正、娜英札實具有爆發力的唱功令人驚艷爽快,另外強調流線感的舞蹈中,美娜在中心位置脫穎而出,團員們在Dance Break的部分展現帥氣舞蹈。

MV中採用大量霓虹燈元素,以及後方大面的電視牆螢幕,色彩飽和、充滿光線和視覺感,編曲和旋律部份具有新鮮感,每個段落的主唱都很有活力,《The Boots》非常值得回味,不過很可惜的消息,忙內慧妍因為健康因素退團,這次也是慧妍退出gugudan前的最後一次活動。

4. MAMAMOO - Everyday



2018年非常活躍的MAMAMOO,除了展現多樣面貌的四季四色專輯計畫,A LIEN推薦的是單曲《Everyday》,混和電音流行風格的清爽歌曲,這麼好聽根本想不到是優酪乳廣告歌啊,四位具備優秀歌唱實力及辨識度的MAMAMOO,在任何一首歌上都能收放自如,隨時都能聽「Everyday」。

5. PRISTIN V - Get It



PRISTIN的五人小分隊PRISTIN V,帶點壞女孩的Girl Crush風格,《Get It》是首編曲非常優秀的歌曲,A LIEN還記得第一次聽到副歌的時候,有Wow的驚嘆感(⊙o⊙),整首歌非常流暢有個性,以及旋律多變化的段落,聽覺不會感到無趣疲乏,除了團體中廣為人知的娜榮、潔瓊,銀雨在主唱的表現特別吸引目光,團員們歌唱情緒也都展現了壞壞的感性,是首重播多次都不會膩的好歌。

6. fromis_9 - DKDK



去年出道的新人fromis_9,已經有兩次回歸,可以發現fromis_9歌唱和舞蹈逐漸在進步中,《DKDK》少女風格相當清新可愛,滿滿的青春氣息,MV中李賽綸美若天仙,宋河英可愛滿分,絕對不是因為MV有貓才推的(´☉з☉),另外也推薦另外一首《LOVE BOMB》,可以看到她們更加成熟進化的樣貌,不過重播率來說A LIEN決定選擇《DKDK》〜

7. GFRIEND - Sunny Summer



清純女團的代表GFRIEND,去年第二次回歸的主打歌曲《Sunny Summer》,簡單清爽舒適的曲風,重播100遍也不成問題,團員們在MV中展現搞怪、搞笑風格,相當趣味,整首歌甜蜜感大放送,很適合午後時段播放。

8. Laboum - Between Us



2018年有二次回歸的Laboum,《Between Us》是第一次回歸的主打歌,緩慢且微性感的成熟曲風,歌曲和主唱之間的詮釋恰到好處,昭娟歌唱發揮特別好聽、值得推薦,抒情的歌曲旋律令人沉浸,MV中的光線運用很唯美漂亮,ZN特寫目光為之一亮,讓人目不轉睛。

9. OH MY GIRL - Remember Me



再度推薦OH MY GIRL,就是要讓大家「Remember OH MY GIRL」〜《Remember Me》曲風更加動感,強烈的Bass,負責Rap部分的Mimi表現突出又帥氣,主唱們抒情的歌聲流暢地融入歌曲,不停吸引聽覺,MV開頭的衛星特效很有質感,YooA、Mimi、Binnie視覺引人注目,是MV中的看板人物,OH MY GIRL去年有相當高質量的歌曲,題外話TWICE也是OH MY GIRL的粉絲〜

10. 宇宙少女 - SAVE ME, SAVE YOU



WJSN宇宙少女獲得初一位的主打,恭喜〜去年第二次回歸,一向以夢幻曲風為特色的宇宙少女,《SAVE ME, SAVE YOU》在副歌上更加大眾流行,更有節奏性,前奏和編曲保留了宇宙少女夢幻的氣息,雪娥金髮造型吸引眼球,璉靜的高音不容錯過。

雖然副歌的編舞動作有點特別,以及MV的畫面濾鏡質感跟歷來的主打MV很相似,特效感覺有點生硬,畫面色彩對比調得很重,不過團員的特寫還是很漂亮啦(´☉з☉),宇宙少女每首歌曲A LIEN都會回放很多遍,夢幻的音樂性在團體定位中並不常見,這次走魔法學院少女的路線,很可惜這次有三位成員因中國活動忙碌而缺席這次回歸啊。

