燦烈超越GD成為IG最多追蹤韓星！BLACKPINK半年她緊追太妍

記者吳孟庭／綜合報導

南韓藝人都愛開設Instagram帳號和粉絲交流，從2014年起至今，BIGBANG隊長G-Dragon一直是擁有最多追蹤者的韓星，不過現在冠軍寶座換人了，由EXO的燦烈以多達1628萬的人數變成第一，BLACKPINK成員開設半年就直逼太妍，也擁有超高人氣。

▲燦烈超越GD成為IG最多追蹤韓星。（圖／翻攝自燦烈、GD IG）

2018年12月，燦烈的追蹤人數飆高，一度超越GD後又被追回，但最後一天31日穩定超越2萬多人，以1628萬7310人，擠下GD的1626萬4868人，是南韓明星個人經營的IG中追蹤數最高！（以12月31日晚間5點半為基準）

第3名依舊是EXO世勳，目前已突破1500萬人，第4名則是1447萬的李鍾碩，也是南韓演員中最多人追蹤，第5名為1397萬的EXO伯賢，第6則是1294萬的少女時代太妍，是目前上榜的唯一女星。

▲BLACKPINK LISA、Jennie的IG開設才半年，已擠入最多人追蹤前十韓星。（圖／翻攝自LISA、Jennie IG）

意外的是第7名，由BLACKPINK泰籍成員LISA奪下，BLACKPINK在今年6月才開設個人IG，她才花半年就高達1215萬人追蹤，也是團體4人裡面最高，她的隊友Jennie則以1105萬人在總排行裡佔據第9名。另外第8則是GOT7王嘉爾Jackson（1206萬），第10名是演員南柱赫（1010萬）。