新人封面照「墨鏡遮全臉」　逆向操作..竟是個長腿正妹！

▲孫尤安封面照用墨鏡遮住臉。（圖／愛貝克思）

記者盧薇淩／台北報導

歌手孫尤安太漂亮，唱片公司居然把她的臉矇上？新人孫尤安推出第二波歌曲《自由》，不按牌理出牌的她，希望大家關注音樂、而不是臉蛋，唱片公司了解她的初衷，決定反其道而行，為她拍攝一組全罩式墨鏡的照片，戴上宛如電影《X戰警》（X-Men）的全罩式墨鏡，好不容易發片覺得委屈嗎？孫尤安說一點也不，反而覺得滿酷的，也希望藉此另類宣傳，可以讓自己的音樂站得更前面點。

▲孫尤安推出新歌。（圖／愛貝克思）

孫尤安推出第二首主打《自由》，為了強調她的個性，讓音樂更能被注意到，團隊決定出奇招，「把孫尤安漂亮的臉蛋遮起來」，孫尤安新歌《自由》的封面，使用她的特寫照，但圖片中的她，卻戴著全罩式大墨鏡，完全看不到臉，只在墨鏡上秀出「孫尤安 自由」一行小字。唱片公司表示，對《自由》一曲深具信心，此舉乃是想讓粉絲先聽到由孫尤安包辦詞曲的《自由》，再進而發現原來是她所寫，也讓大家知道她不是只有臉蛋而已，讓大家發現她的才華。

▲孫尤安封面照戴上全罩式墨鏡。（圖／愛貝克思）



近期她蠟燭兩頭燒，摸索宣傳期中，還被公司逼著交歌，愛貝克思表示，孫尤安的創作力驚人，雖然她已有50首demo，但公司希望她能以現在的狀態再寫出更好的新歌，下達「追歌令」，可說是需索無度。率性的孫尤安焦頭爛額，索性跟公司告假，買了張機票飛出去五天，「逃」到北京寫歌，31日會在北京寫歌跨年度過，至於為何是北京？孫尤安說：「沒有特別理由，也沒有預設地點，總之就是隨興訂了機票，就飛出去了。」

▲▼孫尤安其實是長腿正妹。（圖／記者屠惠剛攝）