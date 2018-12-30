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日本名導脫口「羽生結弦是Gay」　粉絲氣炸洗版：你該消失了！

記者蕭采薇／綜合報導

諧星出身的日本名導北野武，一向以犀利毒舌出名，這回卻惹到了有著「國民英雄」般地位的滑冰選手羽生結弦。他在節目中說道：「羽生結弦根本是Gay吧！」不只受到日本網友撻伐，就連海外的「羽生迷」也看不下去，要求北野武道歉。

▲▼羽生結弦 平昌奧運 男子花式滑冰金牌 。（圖／路透）

▲日本「滑冰王子」羽生結弦今年在平昌奧運大放異彩。（圖／路透）

日本「滑冰王子」羽生結弦在平昌冬奧奪下男單冠軍，同時是66年來第一個2連霸的選手，然而日本名導北野武卻直接槓上這位「90後國民英雄」，他先前在笑福亭鶴瓶的深夜節目擔任嘉賓，口出狂言大肆批評日本多位知名人物，其中更說道：「羽生結弦根本是Gay吧！」

▲▼金馬神秘場次北野武《極惡非道》、《極惡非道 II》、《極惡非道最終章》。（圖／金馬執委會提供）

▲日本名導北野武。（圖／資料照／金馬執委會提供）

羽生結弦滑冰的優雅身段令人著迷，加上相當喜歡卡通人物小熊維尼，因此每每比賽結束，粉絲都會從觀眾席丟下小熊維尼的玩偶為他喝采。不過這樣在粉絲心中「超萌」的畫面，卻被北野武稱作「根本是Gay」，令粉絲相當不滿。

▲▼ 讓滑冰場下起維尼雨的羽生結弦。（圖／達志影像／美聯社）

▲羽生結弦很喜歡小熊維尼，在粉絲心中充滿「反差萌」。（圖／達志影像／美聯社）

網友直言：「性向本身雖然不是汙辱，但北野武口氣輕蔑且毫無事實根據，不只對羽生結弦更對同志都是歧視。」更有人砲轟：「北野武這種陳腐的性別標籤思想，早就該跟『平成』這個年號一起消失了！」此事不只日本網友關注，更登上了微博熱搜，引發不小的爭議。

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