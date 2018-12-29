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《傑尼斯GO》20年一夜限定復活！　瀧澤秀明帥跳開場「後面15男神伴舞」

▲《傑尼斯GO！》相隔20年一夜復活。（圖／翻攝自推特）

▲《傑尼斯GO！》相隔20年一夜復活。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本綜藝《8時だJ》（台譯：《傑尼斯GO！》）是傑尼斯偶像主持的節目，1998年播出時風靡無數少女粉絲，該節目播出1年後收播，相隔20年後宣布一夜復活，29日晚間正式播出，不但秒速攻陷日本熱搜，包括即將引退的瀧澤秀明領軍，身後集結嵐、關8、山下智久、生田斗真等當紅偶像，豪華陣容讓人驚叫連連。

▲《傑尼斯GO！》相隔20年一夜復活。（圖／翻攝自推特）

▲瀧澤秀明領軍跳開場舞，天團「嵐」5成員在身後伴舞。（圖／翻攝自推特）

《傑尼斯GO！》是以傑尼斯Jr.（小傑尼斯）為主的綜藝節目，當年隊長瀧澤秀明人氣最旺，時隔20年宣布年底退居幕後，距離引退之日進入倒數計時，重登隊長之位，演唱節目開頭曲《Can do! Can go!》，身後伴舞團則包括天團「嵐」、關8，還有山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純等人，全員大集合還原20年前熱舞動作，將眾多粉絲拉回時光隧道。

▲《傑尼斯GO！》相隔20年一夜復活。（圖／翻攝自推特）.

▲關8的6成員也來伴舞。（圖／翻攝自推特）

▲《傑尼斯GO！》相隔20年一夜復活。（圖／翻攝自推特）

▲長谷川純、生田斗真、山下智久、風間俊介也來啦。（圖／翻攝自推特）

有網友挖出當年開場舞畫面比對，網友噴淚「我工作結束在回家路上，偷偷瞄了一下，在車子裡大哭」、「永久保存版！」這段開場畫面成為推特熱搜冠軍。此外，宣布解散的「瀧與翼」也在節目中再度合體，今井翼作為特別嘉賓登場，和瀧澤秀明演唱代表歌曲《Venus》，儘管已經宣布分道揚鑣，合體演出仍是默契滿滿，讓粉絲興奮又感動。

▲《傑尼斯GO！》相隔20年一夜復活。（圖／翻攝自推特）

▲《傑尼斯GO！》今井翼作為特別嘉賓現身。（圖／翻攝自推特）

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