《傑尼斯GO》20年一夜限定復活！　瀧澤秀明帥跳開場「後面15男神伴舞」

▲《傑尼斯GO!》相隔20年一夜復活。(圖/翻攝自推特)

日本綜藝《8時だJ》(台譯:《傑尼斯GO!》)是傑尼斯偶像主持的節目,1998年播出時風靡無數少女粉絲,該節目播出1年後收播,相隔20年後宣布一夜復活,29日晚間正式播出,不但秒速攻陷日本熱搜,包括即將引退的瀧澤秀明領軍,身後集結嵐、關8、山下智久、生田斗真等當紅偶像,豪華陣容讓人驚叫連連。

▲瀧澤秀明領軍跳開場舞,天團「嵐」5成員在身後伴舞。(圖/翻攝自推特)

《傑尼斯GO!》是以傑尼斯Jr.(小傑尼斯)為主的綜藝節目,當年隊長瀧澤秀明人氣最旺,時隔20年宣布年底退居幕後,距離引退之日進入倒數計時,重登隊長之位,演唱節目開頭曲《Can do! Can go!》,身後伴舞團則包括天團「嵐」、關8,還有山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純等人,全員大集合還原20年前熱舞動作,將眾多粉絲拉回時光隧道。

▲關8的6成員也來伴舞。(圖/翻攝自推特)



▲長谷川純、生田斗真、山下智久、風間俊介也來啦。(圖/翻攝自推特)



