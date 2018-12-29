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奪下綜藝新人獎！姜丹尼爾催淚：身為Wanna One最後的獎

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛典「2018 MBC放送演藝大賞」29日在上岩洞MBC登場，現場眾星雲集，《黃金漁場Radio Star》、《我獨自生活》、《被子外面很危險》、《蒙面歌王》、《真正男子漢》等節目固定班底現身其中。SEVENTEEN勝寬在節目《意外的Q》表現活躍、美娜也以節目《音樂中心》拿下音樂談話類節目新人獎；人氣偶像姜丹尼爾也以《被子外面很危險》拿下實境秀男子新人獎。

▲▼姜丹尼爾MBC（圖／翻攝自MBC）

勝寬跨足綜藝圈，在節目《意外的Q》表現活躍，首次拿到綜藝類新人獎，他不忘告白SEVENTEEN成員：「今天你們不在，格外想你們。」另外，MAMAMOO華莎在《我獨自生活》灑脫吃烤腸的片段，引起全國熱議，創下經典片段，她也因此拿下實境秀女子新人獎，「我個性很認生，以為平時不會得這種獎，多虧了《我獨自生活》令人感到舒適的拍攝環境。」她遵守得獎性感公約，霸氣地露出大腿，引起全場尖叫聲。

▲▼姜丹尼爾MBC（圖／翻攝自MBC）

▲▼華莎得獎守約，性感露大腿。（圖／翻攝自MBC）

▲▼姜丹尼爾MBC（圖／翻攝自MBC）

最後，人氣偶像姜丹尼爾也以《被子外面很危險》拿下實境秀男子新人獎，他感性地表示：「這應該是我今年作為Wanna One拿到的最後一個獎，所以準備了信。」一一唸出要感謝的製作人、節目組、粉絲、成員等，他充滿誠意表示要把獎項殊榮一起獻給大家。

▲▼姜丹尼爾MBC（圖／翻攝自MBC）

▲▼姜丹尼爾今年身為Wanna One最後一個獎。（圖／翻攝自MBC）

▲▼姜丹尼爾今年身為Wanna One最後一個獎。（圖／翻攝自MBC）

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